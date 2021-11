Wo gelten Ausgangsperren in Baden-Württemberg?

1 In diesen Kreisen gelten jetzt wieder Ausgangssperren für Ungeimpfte. Foto: Tino Lehmann / shutterstock.com

In diesem Artikel finden Sie alle Stadt- und Landkreise, in denen aktuell Ausgangssperren in Kraft sind.















Link kopiert

Baden-Württemberg befindet sich in der Alarmstufe II. Sie ergänzt seit dem 24.11.2021 das stufenweise Schutzkonzept der Landesregierung und sieht noch schärfere Maßnahmen vor als die Alarmstufe. Unter anderem gibt es nun auch wieder Ausgangssperren.

Ab wann gelten die Ausgangssperren?

Die Ausgangssperren treten in Kraft, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis an zwei aufeinanderfolgenden Tage die Schwelle von 500 überschreitet. Die Überschreitung wird dann vom zuständigen Gesundheitsamt bekannt gemacht und gilt ab dem folgenden Tag.

Wo gelten derzeit Ausgangssperren?

In welchen Kreisen in Baden-Württemberg derzeit Ausgangssperren gelten, sehen Sie in der nachfolgenden Übersicht. Diese aktualisiert sich täglich und berücksichtigt stets die aktuellen Entwicklungen.

Welche Regeln gelten während der Ausgangssperren?

Die Ausgangssperre betrifft anders als im letzten Jahr nur Ungeimpfte. Geimpfte und genesene Personen sind davon nicht betroffen. Wer nicht geimpft ist, darf, solange die Ausgangssperren gelten, das Haus zwischen 21 und 5 Uhr nur aus triftigen Gründen verlassen. Triftige Gründe im Sinne der Corona-Verordnung sind:

Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und Eigentum.

Der Besuch von gewissen Veranstaltungen und die Teilnahme an bestimmten Versammlungen. Welche Veranstaltungen darunter fallen, lesen Sie hier.

Besuch von Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und Bestattungen oder Totengebeten.

Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der unaufschiebbaren beruflichen, dienstlichen oder akademischen Ausbildung, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sowie der Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Übungen und Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Besuch von Ehegatten, Lebenspartnern sowie Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft in deren Wohnung oder sonstigen Unterkunft.

Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen.

Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, insbesondere die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich.

Begleitung und Betreuung von sterbenden Personen.

Für die im Freien, nicht jedoch in Sportanlagen, stattfindende allein ausgeübte körperliche Bewegung.

Unaufschiebbare Handlungen zur Versorgung von Tieren.

Sonstige vergleichbar gewichtige Gründe.

Wann werden die Ausgangssperren wieder aufgehoben?

Die Ausgangssperren treten außer Kraft, wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 500 unterschreitet. Die Maßnahme wird dann einen Tag nach der Bekanntmachung durch das zuständige Gesundheitsamt aufgehoben.

Lesen Sie jetzt weiter: Wo gilt überall 2G-Plus?