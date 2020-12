1 Bei den Kontrollen stellte die Polizei insgesamt 99 Verstöße fest. Foto: SDMG/Kohls (Archiv)

Bei Kontrollen zur Ausgangssperre hat die Polizei am Montag mehrere Anzeigen ausgestellt. Die Frage, wie hoch das Bußgeld sein wird, ist noch zu klären.

Stuttgart - Zum ersten Mal hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag Anzeigen ausgestellt, weil Personen nach 20 Uhr unterwegs waren. Aufgrund der Ausgangssperre darf man das nur mit triftigem Grund. „99 Personen waren zu spät unterwegs, aber die meisten waren einsichtig“, meldet die Polizei. Bußgelder drohen aber einer fünfköpfigen Gruppe, die gegen 20.30 Uhr in der Klett-Passage war, sowie zwei Männern, die um 21.05 Uhr im Schlossgarten angetroffen wurden. Die dritte Anzeige ging an drei Personen, die in Hedelfingen gegen 23 Uhr mit dem Auto unterwegs waren. Der 28-jährige Fahrer soll zudem alkoholisiert gewesen sein. Die Höhe des Bußgelds muss das Land Baden-Württemberg noch festlegen.

