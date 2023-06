1 Die Polizei überwacht die Einhaltung der Ausgangssperre. Foto: 7aktuell/Oskar Eyb (Symbolbild)

Die Polizeiführung klärt die Vorwürfe in einem persönlichen Gespräch. Insgesamt stellt die Polizei immer weniger Verstöße bei den Kontrollen fest.









Stuttgart - D ie Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr ist in Baden-Württemberg inzwischen seit mehr als vier Wochen in Kraft und weitgehend akzeptiert. Das stellt die Polizei bei ihren Kontrollen fest. Zumindest unter der Woche komme es kaum zu Verstößen. In der Nacht zum Freitag beispielsweise wurden in Degerloch 23 Fahrzeuge überprüft. Es sei nichts zu beanstanden gewesen, sagt ein Sprecher der Polizei.