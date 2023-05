1 Wie hier in Mannheim wird die Polizei die Ausgangssperren kontrollieren. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Die Menschen in Baden-Württemberg sollen von diesem Wochenende an zu Hause bleiben. Was tags und nachts noch erlaubt ist – wir geben einen Überblick.









Stuttgart - Wohl dem, der seine Weihnachtsgeschenke schon beisammen hat. Am Sonntag beim Corona-Gipfel werden aller Wahrscheinlichkeit nach weitere Maßnahmen beschlossen, um die Zahl der Corona-Infizierten nicht weiter steigen zu lassen. Dass die Geschäfte noch vor dem Heiligen Abend schließen müssen, ist dabei auch in Baden-Württemberg nicht ausgeschlossen. An diesem Wochenende allerdings bleiben die Läden geöffnet – nur das Bummeln wird verboten.