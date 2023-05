1 Da geht’s lang – Ministerpräsident Winfried Kretschmann stimmt Baden-Württemberg auf weitere Einschränkungen wegen der Coronakrise ein. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Corona-Krise erzwingt die nächste scharfe Bremsung. Die Frage ist: Was kommt danach?









Stuttgart. - Jetzt also Ausgangsbeschränkungen am Tag, Ausgangssperre in der Nacht. Das gilt zwar erst einmal nur für wenige Bundesländer, aber die Richtung ist klar: Nach den Beratungen der Länder-Regierungschefs mit der Kanzlerin an diesem Wochenende werden auf Gesellschaft und Wirtschaft weitere Einschränkungen und Belastungen zukommen.