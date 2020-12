1 Annika Schroff von der Merz & Benzing GmbH packt ein Weihnachtsgeschenk ein. Foto: Lichtgut

Straßenbahnen mit reichlich Sitzplätzen, eine übersichtlich gefüllte Königstraße, ein fast leeres Milaneo-Einkaufszentrum: Die Ausgangsbeschränkung wirkt sich in der Stuttgarter Innenstadt bereits aus.

Stuttgart - Die einen nennen es einen entspannten Einkauf, die anderen eine Katastrophe. Stuttgart am vorletzten Samstag vor Weihnachten – das ist in diesem Jahr ein ungewohntes Bild. Nachdem am Freitag die Landesregierung Ausgangsbeschränkungen für ganz Baden-Württemberg verordnet hat, sind in der Stuttgarter Innenstadt die Auswirkungen schon ab Samstagvormittag deutlich zu spüren.

Straßenbahnen mit reichlich Sitzplätzen, eine übersichtlich gefüllte Königstraße, ein fast leeres Milaneo-Einkaufszentrum. Und selbst bei Merz und Benzing in der Markthalle, wo sonst das Weihnachtsgeschäft wie kaum irgendwo brummt, schlendern die wenigen Kunden entspannt durch die adventlich geschmückten Gänge.

„Psychologischer Effekt“ ist spürbar

„Normalerweise müssten wir an einem Weihnachtssamstag wie heute Einlasskontrollen machen“, sagt Martin Benzing. Noch am vergangenen Samstag sei es bedeutend voller im Geschäft gewesen. Obwohl das Einkaufen nach der Verordnung der Landesregierung vom Freitag weiterhin erlaubt ist, sei ein „psychologischer Effekt“ spürbar, sagt der Geschäftsführer des Einrichtungshauses. Das eigentliche Problem aber sei, dass jetzt die Gefahr steige, noch mehr Kunden an den Onlinehandel zu verlieren, die man nicht mehr zurückgewinnen könne. „

In meiner Brust schlagen zwei Herzen“, sagt der Inhaber des Traditionsgeschäfts. Denn aus der Perspektive des Gesundheitsschutzes verstehe er die Zurückhaltung der Kunden. „Doch es gehe hier auch um viele Arbeitsplätze“, sagt Benzing dann mit brüchiger Stimme. „Kommt der Lockdown nach Weihnachten, würde uns das noch voll treffen.“ Der Grund: Das Weihnachtsgeschäft geht bei Merz und Benzing bis zum Ende der Ferien. Auch nach dem Fest werde hier traditionell noch viel eingekauft.

Gedrückte Stimmung auf dem Blumenmarkt

Auch am Blumenmarkt auf dem Schillerplatz herrscht gedrückte Stimmung: „Die Leute sind gehemmt“, sagt Thomas Weber von der Gärtnerei Weber in Uhlbach. „Sie holen nur schnell, was sie brauchen.“ Gemüse gehört da dazu, Blumen und Gestecke schon weniger. Insofern bildet sich zwar beim Gemüsestand nebenan ein Schlange, bei den Blumenhändlern ist der Andrang dafür überschaubar. Bei „Coffee on Tour“, gleich daneben, holen sich einige Passanten bei nasskaltem Wetter zwar nach wie vor schnell einen Becher in die Hand und gehen dann weiter. „Doch auch Michael Apelt, der den mobilen Stand betreibt, sagt, dass die Nachfrage für einen Weihnachtssamstag „sehr verhalten“ sei. Ein Kunde wirft zwar ein, dass viele sich schnell einen Kaffee im Stehen genehmigen, weil die Bars und Cafés ja geschlossen sind. Doch das gleich die Zurückhaltung nicht aus, sagt Apelt.

Einkaufzentrum Milaneo extrem leer

Bei den Gemüseständen in der Markthalle, hat Cornelia Kellner von Früchte Mayer einen kurzen Andrang gleich nach sieben Uhr in der Frühe bemerkt. Dafür war es dann gegen Mittag schon ruhiger – verkehrte Welt.

Extrem leer präsentierte sich am Samstagmittag auch das Einkaufzentrum Milaneo. Jugendliche, die man hier üblicherweise in Scharen antrifft, konnte man nur vereinzelt beobachten. Und selbst bei Primarkt herrschte ungewohnte Übersichtlichkeit auf der Verkaufsfläche. Doch schließlich findet sich dann doch noch ein Grüppchen, dass die Ansage offensichtlich noch nicht verstanden hat: Die fünf jungen Leute, die sich vor dem Milaneo getroffen haben, um den Samstag im Einkaufszentrum zu verbringen, geben an, die neuen Regeln nicht zu kennen. Systematische Polizeikontrollen, die die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen überprüfen, gibt es laut Auskunft des Lagezentrums der Polizei am Samstag erst ab 20 Uhr. Dann gilt die verschärfte nächtliche Ausgangssperre.

