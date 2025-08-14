Ausgaben unter Kontrolle: Wie ein Haushaltsbuch Familien beim Sparen hilft

Vielen gelingt es nicht, Geld zurückzulegen, obwohl ihr Einkommen eigentlich okay ist. Mit einem Haushaltsbuch lassen sich unnötige Ausgaben sparen.
Diesen Monat sollte alles anders laufen, diesen Monat sollte endlich ein Teil des Einkommens übrig bleiben: zum Sparen, für schlechte Zeiten oder unvorhergesehene Ausgaben. Aber feste Kosten wie Miete, Strom, Versicherungen oder Kreditraten belasten das monatliche Budget der Familie ohnehin schon. Und dann ist das Konto am Monatsende doch wieder im Minus, bevor das Gehalt eingeht.