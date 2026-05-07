Gemeinsam mit Moderator Steven Gätjen traten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Mittwochabend bei "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" an - und gewannen prompt 15 Minuten Sendezeit am Folgetag.

Ein besonderer Show-Abend auf ProSieben: Gemeinsam mit ihrem langjährigen Moderator Steven Gätjen (53) traten die TV-Entertainer Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) gegen ihre Arbeitgeber "Herr ProSieben" an. Zu gewinnen gab es bei "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" wie gewohnt 15 Minuten Sendezeit am Folgetag - und das Trio unter der Moderation von Nina Chuba (27) stelle sich durchaus geschickt an.

Finalspiel bei "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben": "Trickshots" Auf dem Weg zum Finale lieferten die drei Spieler eine ordentliche Leistung ab. Aus sechs Spielen konnten vier gewonnen werden. Viele verschiedene Herausforderungen wie ein Jump-and-Run, Soßen von Löffeln lecken bis hin zum Tischdecken Herunterziehen hatte sich "Herr ProSieben" einfallen lassen, um Gätjen und seine zwei Mitstreiter vor besondere Herausforderungen zu stellen.

Dann kam das Finale. Nina Chuba erklärte zunächst, dass das Trio digitale Grußkarten aufnehmen müsste, wenn es verliert. Im Spiel "Trickshots" ging es darum, mit verschiedenen Spielgeräten wie einem Fußball, Volleyball oder einer Wasserflasche besondere schwierige Treffer oder Schüsse zu erzielen - eben "Trickshots". Ein einziger Treffer hätte dabei zum Sieg gereicht - bei ganzen 45 Versuchen, die das Trio durch seine vier Vorteile zur Verfügung hatte.

Zunächst versuchten sich Gätjen, Heufer-Umlauf und Winterscheidt an einer Volleyball-Kette. Gätjen brachte den Ball aus der Tribüne ins Spiel, Heufer-Umlauf hätte letztlich ein Ziel in einem Netz treffen müssen. Das Trio kam dem Ziel nah, aber traf hier noch nicht ins Schwarze.

Klaas Heufer-Umlauf bringt die Entscheidung

Nach einigen erfolglosen Versuchen von Gätjen und Winterscheidt, mit einem Fußball ein Loch in einer Torwand hinter dem Publikum zu treffen - wobei Moderatorin Chuba die Menschen immer wieder warnte, die Hände vors Gesicht zu nehmen, damit es keine Verletzten gibt - war schließlich Heufer-Umlauf an der Reihe.

Er ließ eine ungefähr halbgefüllte Wasserflasche über einen langen Tisch rutschen. Am Ende des Tisches sollte diese in eine Öffnung plumpsen. Gleich die ersten Versuche von Heufer-Umlauf kamen dem Ziel sehr nahe. Hier schien der Sieg drin. Und tatsächlich fand schließlich eine der Flaschen unter dem tosenden Beifall des Publikums ihren Weg ins Ziel.

Das war der Sieg bei "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" - und 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung am Folgetag. Der ausnahmsweise zum Spieler gewordene Moderator Steven Gätjen sagte in den finalen Momenten der Show noch, dass in der Folgewoche alles so wie immer sein wird - also wieder ein Duo antritt und er moderiert.