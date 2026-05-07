Gemeinsam mit Moderator Steven Gätjen traten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Mittwochabend bei "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" an - und gewannen prompt 15 Minuten Sendezeit am Folgetag.
Ein besonderer Show-Abend auf ProSieben: Gemeinsam mit ihrem langjährigen Moderator Steven Gätjen (53) traten die TV-Entertainer Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) gegen ihre Arbeitgeber "Herr ProSieben" an. Zu gewinnen gab es bei "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" wie gewohnt 15 Minuten Sendezeit am Folgetag - und das Trio unter der Moderation von Nina Chuba (27) stelle sich durchaus geschickt an.