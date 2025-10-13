Ausgabe am heutigen Montag: Bei Promi Big Brother stehen gleich zwei Exits an

Doreen Dietel ist die erste Kandidatin, die das "Promi Big Brother"-Haus verlassen musste. Doch die nächste Entscheidung lässt nicht lange auf sich warten - schon am Montag steht ein Doppel-Exit an.

Schauspielerin Doreen Dietel (51) ist die erste Kandidatin, die das diesjährige "Promi Big Brother"-Haus verlassen musste. Am Sonntagabend erhielt sie die wenigsten Zuschauerstimmen. Für den nächsten Auszug an diesem Montag (ab 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn) hat sich der Sender etwas Besonderes überlegt.

Wer folgt auf Doreen Dietel? Alle Bewohner stehen diesmal auf der Exit-Liste - und gleich zwei müssen "Promi Big Brother" verlassen. Nach und nach sollen Kandidatinnen und Kandidaten von der Nominierungsliste gestrichen werden. Sowohl die Zuschauer als auch Bauleiter Achim Petry (51) haben dabei ein Mitspracherecht und können den Ausgang mitbestimmen.

Sieben Promis standen das letzte Mal zur Wahl: Désirée Nick, Harald Glööckler, Michael Naseband, Karina2you, Satansbratan, Achim Petry und eben Doreen Dietel. Das Publikum sprach sein Machtwort und die Entscheidung überraschte Doreen Dietel offenbar sehr. "Ich bin komplett geplättet, ich stehe unter Schock", erklärte die 51-Jährige sichtlich enttäuscht beim ihrem Auszug, was auch auf Instagram zu sehen ist. Genau das habe sie nicht gewollt. "Die Erste oder die Letzte - jetzt bin ich halt die Erste, die gehen muss."

Am 4. Oktober waren die Promis in die beiden "PBB"-Bereiche Rohbau und Musterwohnung gezogen, die Sat.1-Auftaktshow folgte am 6. Oktober. Das Finale steht am Montag, 20. Oktober an.