Ausgabe am heutigen Montag: Bei Promi Big Brother stehen gleich zwei Exits an

Schauspielerin Doreen Dietel (51) ist die erste Kandidatin, die das diesjährige "Promi Big Brother"-Haus verlassen musste. Am Sonntagabend erhielt sie die wenigsten Zuschauerstimmen. Für den nächsten Auszug an diesem Montag (ab 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn) hat sich der Sender etwas Besonderes überlegt.