In der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" begrüßt die Moderatorin am Donnerstag unter anderem Alexander Dobrindt und Katharina Dröge. Das ist das Thema.

Die nächste Ausgabe der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" findet am Donnerstag, dem 8. Mai, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.

Um welches Thema geht es in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"?

Das Thema der Sendung lautet: "Fehlstart mit Folgen - wie stark ist Kanzler Merz?

Der selbst ernannte "neue starke Mann Europas" hat bereits im ersten Anlauf eine Niederlage einstecken müssen - ein holpriger Start für die Regierung Merz. Dabei hatte sie sowohl im Inland als auch international einen klaren Kurswechsel angekündigt: in der Wirtschaftspolitik, bei der Migration und in der Verteidigung.

Nun stellt sich nicht nur in Deutschland die Frage, wie tragfähig und berechenbar die neue Führung in Berlin wirklich ist. Friedrich Merz macht Antrittsbesuche in Paris und Warschau. Die Ukraine unterstützen, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und Europa einen - vielleicht sogar anführen: Ist das realistisch?

Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?

Alexander Dobrindt (CSU, Bundesinnenminister)

Katharina Dröge (B'90/Grüne, Vorsitzende Bundestagsfraktion)

Julia Reuschenbach (Politikwissenschaftlerin)

Anne Applebaum (US-Historikerin und Publizistin)

Melanie Amann (Stv. "Spiegel"-Chefredakteurin)

Die ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Die wöchentliche politische Talkshow "Maybrit Illner" wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmäßig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern​.

Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das "TV-Duell der Opposition" oder "illner intensiv", die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten​.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.