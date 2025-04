In der ARD-Talkshow "Maischberger" begrüßt Moderatorin Sandra Maischberger am Mittwoch unter anderem Franz Müntefering. Das sind die Themen.

Die nächste Ausgabe der ARD-Talkshow "Maischberger" wird am Mittwoch, dem 30. April ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.

Um welche Themen geht es in der ARD-Talkshow "Maischberger" am Mittwoch?

Der ehemalige Vizekanzler Franz Müntefering wird im Gespräch zum Thema "Der Zustand der SPD und die neue schwarz-rote Koalition" zu sehen sein.

Rüdiger von Fritsch, ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau, und Gudrun Engel, die Leiterin des ARD-Studios in Washington, führen "Gespräche über einen Frieden in der Ukraine".

Welche Talkgäste diskutieren bei Sandra Maischberger in dieser Sendung?

Franz Müntefering (SPD, ehem. Bundesminister)

(SPD, ehem. Bundesminister) Rüdiger von Fritsch (ehemaliger Botschafter)

(ehemaliger Botschafter) Gudrun Engel (Leiterin ARD-Studio Washington)

Es kommentieren:

Denis Scheck (Literaturkritiker)

(Literaturkritiker) Susanne Gaschke (Autorin, "Neue Zürcher Zeitung")

(Autorin, "Neue Zürcher Zeitung") Yasmine M'Barek (Redakteurin, "Zeit Online")

