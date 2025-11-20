Bei der Rückkehr ihrer Erfolgsshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" versuchten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, gleich einen Erfolg einzufahren. Doch das gelang nicht.
Am Mittwochabend startete auf ProSieben der Herbst-Teil der achten Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Im Duell mit Schauspiel-Star Matthias Schweighöfer (44) sowie den Musikerin Alli Neumann (30) und Kayla Shyx (23) zeigten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42), dass sie in der Sendungspause keineswegs eingerostet sind: Mit ganzen drei Vorteilen ging es ins Finale "Fallen lassen".