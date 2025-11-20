Bei der Rückkehr ihrer Erfolgsshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" versuchten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, gleich einen Erfolg einzufahren. Doch das gelang nicht.

Am Mittwochabend startete auf ProSieben der Herbst-Teil der achten Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Im Duell mit Schauspiel-Star Matthias Schweighöfer (44) sowie den Musikerin Alli Neumann (30) und Kayla Shyx (23) zeigten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42), dass sie in der Sendungspause keineswegs eingerostet sind: Mit ganzen drei Vorteilen ging es ins Finale "Fallen lassen".

Mit drei Vorteilen ins Spiel "Fallen lassen" In dem Finalspiel ging es darum, Gegenstände aus unterschiedlichen Höhen gezielt fallenzulassen. Dazu hatte der Kanal ProSieben einen schwindelerregend hohen Turm auf dem Studiogelände errichtet. Da die beiden Entertainer mit drei Vorteilen ins Finale gingen, durften sie theoretisch bei drei Höhen verfehlen, wie Moderator Steven Gätjen (53) vorab erklärte.

Nachdem zwei Müllsäcke noch ihr Ziel verfehlt hatten, traf Heufer-Umlauf mit seinem zweiten Regenschirm. Eine Ente fand in der nächsten Runde sogleich ihr Ziel, auch die nächste Höhe gewann Heufer-Umlauf, verfehlte jedoch eine Etage tiefer mit zwei Flaschen das vorgesehene Ziel in einem Getränkekasten. Doch der nächste Wurf saß dann wieder im ersten Versuch.

Herzschlagfinale im Finalspiel

Dann war Joko Winterscheidt an der Reihe. Aus der bislang geringsten Höhe von 1,50 Meter verfehlte er mit zwei Zahnbürsten das vorgesehene Ziel in einem Zahnputzbecher, wodurch alle Vorteile verspielt waren. Heufer-Umlauf traf im Anschluss mit einer Olive ein Cocktailglas und hielt das Entertainer-Duo im Spiel.

Doch zum Sieg reichte es nicht. Joko Winterscheidt scheiterte mit zwei Gabeln und dem versuchten Wurf in einen Besteckkasten. "Ihr habt gekämpft, ihr habt alles gegeben, aber es hat nicht sein sollen", zog Steven Gätjen Bilanz.

Somit müssen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sechs neue Versionen oder Remixe der bekannten ProSieben-Hymne "We Love To Entertain You" aufnehmen. Die modernisierten Musikstücke kriegen die Zuschauerinnen und Zuschauer dann in der Folgewoche und der nächsten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu hören, wenn die Entertainer einmal mehr um 15 Minuten Sendezeit kämpfen.