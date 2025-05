In der ARD-Talkshow "Caren Miosga" begrüßt die Moderatorin am Sonntag unter anderem Thorsten Frei. Das ist das Thema.

Die nächste Ausgabe der politischen ARD-Talkshow "Caren Miosga" findet am Sonntag, dem 11. Mai, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.

Um welches Thema geht es in der ARD-Talkshow "Caren Miosga" am Sonntag?

Das Thema der Sendung lautet: "Merz' Fehlstart: Wie will die neue Regierung Vertrauen gewinnen, Herr Frei?"

Die Ernennung von Friedrich Merz zum Kanzler zeigte schon vor Amtsantritt der neuen Koalition Risse im schwarz-roten Bündnis - zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte musste ein Kanzlerkandidat in eine zweite Abstimmungsrunde. Merz benötigt die volle Unterstützung seiner Partei, die Aufgaben sind gewaltig: Bei seinen ersten diplomatischen Reisen nach Paris und Warschau unterstreicht er europäische Einigkeit, stößt jedoch besonders in Polen auf scharfe Ablehnung seiner geplanten Flüchtlingspolitik. Was folgt für die Grenzsicherung? Inwieweit schwächt der holprige Beginn Merz' Führungsanspruch? Wie kann er das Vertrauen in Regierungskoalition und Gesellschaft stärken und ist sein Kabinett tatsächlich gefestigt genug, um seine Vorhaben zu verwirklichen?

Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?

Thorsten Frei (Chef des Bundeskanzleramtes, CDU)

Kerstin Münstermann (Journalistin, Leiterin Parlamentsbüro Rheinische Post)

Armin Nassehi (Soziologe, Ludwig-Maximilians-Universität München)

Die ARD-Talkshow "Caren Miosga"

Die wöchentliche Talkshow "Caren Miosga" aus dem TV-Studio in Berlin-Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als "Tagesthemen"-Moderatorin bekannt wurde.

In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.