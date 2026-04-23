Collien Fernandes hat in einem ausführlichen Interview über ihre Gemütslage gesprochen und geschildert, dass sie in den vergangenen Wochen Hass und Drohungen erhalten habe.
Es sind drastische Worte, die Collien Fernandes (44) im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" äußert. Die vergangenen Wochen seien für die Ex-Frau von Christian Ulmen (50) "emotional wahnsinnig strapazierend" gewesen, erklärt die Moderatorin und Schauspielerin. Fernandes hatte bekanntermaßen unter anderem im Gespräch mit dem "Spiegel" vor einigen Wochen schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Partner erhoben. Sie hatte auch Anzeige erstattet. Seitdem steht sie nach eigener Schilderung selbst massiv unter Druck.