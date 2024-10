Ausführlicher neuer Trailer: So unheimlich wird Nosferatu

1 Lily-Rose Depp im Würgegriff des Bösen. Foto: YouTube/Universal Pictures Germany

Drei Monate vor Kinostart macht ein neuer, ausführlicher Trailer Appetit auf "Nosferatu". Der Teaser taucht tief in die Visionen der von Lily-Rose Depp gespielten Ellen ein. Nur eine Figur bekommen wir weiterhin nicht wirklich zu Gesicht.











Die Neuverfilmung von "Nosferatu" rückt näher, in Deutschland ist es am 2. Januar 2025 so weit. Drei Monate vor dem Kinostart macht Universal Pictures nun mit einem zweiten, noch ausführlicheren Trailer Appetit auf den Schocker von Robert Eggers (41, "The Witch", "The Northman").