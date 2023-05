11 Die neue Blackforestline hängt 120 Meter über dem Wasserfall. Foto: Blackforestline/Michael Corona

Die neue Hängebrücke am Todtnauer Wasserfall ist die längste im Land. Doch es gibt in Baden-Württemberg noch mehr solcher Brücken. Wohin sich ein Ausflug lohnt, und wo er sogar kostenlos ist.









Natürlich steht – oder hängt – die bekannteste Hängebrücke der Welt in San Francisco. Vor exakt 140 Jahren wurde sie eingeweiht. Über die 2,7 Kilometer lange Golden-Gate-Bridge fahren Autos und Lastwagen. In Baden-Württemberg kommen die Brücken, die keine Pfeiler haben, sondern an langen, starken Seilen hängen, hingegen immer mehr als Tourismusmagneten in Mode. Manche sind hoch und spektakulär, manche kurz und gemütlich und viele sind ziemlich wackelig und selten breiter als ein Zwillingskinderwagen. Die neueste Attraktion liegt im Südschwarzwald, direkt über dem spektakulären Todtnauer Wasserfall. Bis zu 1,50 Meter schwingt der Steg der „Blackforestline“ genannten Brücke zur Seite aus, 120 Meter misst der Abstand zum Boden, der unter den Füßen gut sichtbar ist. Gefährlich ist der Übergang nicht, jedoch sollten Besucher, die Höhenangst haben, vorsichtig sein. Die Todtnauer Brücke mit Blick auf die Schwarzwaldberge ist nicht die längste in Deutschland, aber sehr wohl die längste ihrer Art in Baden-Württemberg. Diese sieben Hängebrücken im Südwesten sind einen Besuch wert – aber aus recht unterschiedlichen Gründen.