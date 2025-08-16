Ausflugsziele rund um Leonberg: Wo man den kühlenden Wald am besten genießen kann

Wenn die Temperaturen auf mehr als 30 Grad klettern, bietet der Wald wohltuenden Schatten und kühle Luft. Fünf Ideen für kleine Ausflüge in die Wälder rund um Leonberg.
Sind wir denn hier in Kalifornien gelandet? Mitten im Wald bei Weissach ragen zwei Giganten in den Himmel, die sonst eigentlich nur in der westamerikanischen Sierra Nevada zuhause sind: Mammutbäume wachsen hier schon seit mehr als einem Jahrhundert, mit den wuchtigen Stämmen sind sie tief verwurzelt in der schwäbischen Erde, die knorrigen Äste ragen gen Himmel. Die anderen Waldbäume um sie herum wirken bei dieser imposanten Wucht fast wie dürre Gewächse.