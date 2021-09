1 Die Region Stuttgart hat so einiges zu bieten. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Stuttgart und Region - Wieder aus dem Urlaub zurück oder wegen der Coronapandemie gar nicht erst gefahren? – Kein Problem! Denn auch in Stuttgart und der Region gibt es so einige Orte, die einen Ausflug wert sind. Haben Sie und Ihre Familie sich etwa schon einmal beim Discgolf versucht? Waren sie schon auf der Jagd wie einst Robin Hood? Oder haben Sie den neuen Trendsport des Stand-up-Paddlings ausprobiert?

Diese und weitere Tipps geben wir im Rahmen unserer großen Sommerserie. Unterteilt sind die Ausflugsziele in der Region Stuttgart in vier Kategorien , angesprochen werden Kinder, Jugendliche, deren Eltern, Senioren – je nach Gusto. Wir haben alle veröffentlichten Tipps in einer Übersicht für Sie zusammengestellt. Alternativ finden sie alle Empfehlungen unserer Redaktion auch hier.

Für Abenteurer

Auf Isländern durchs Remstal: Auf dem Hörschhof bei Althütte im Rems-Murr-Kreis bietet Jeanette Kuttler Ausritte auf ihren Pferden an. Ihr Hof ist nicht nur ein Paradies für Reiter, sondern auch für die Tiere. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Stand-up-Paddling Bietigheim: Lange Anfahrten kann man sich sparen: Die Flüsse in der Region Stuttgart taugen auch zum Stand-up-Paddling. Enz und Rems sind für Anfänger geeignet, ein guter Einstieg ist in Bietigheim. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Bogenparcours Spiegelberg: Auf einem Waldstück bei Spiegelberg im Rems-Murr-Kreis kann man mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gehen. Aber keine Sorge, es wird nicht auf echte Tiere gezielt. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Barfußwandern im Schönbuch: Bei einer geführten Barfußwanderung durch den Schönbuch tut man seinem Körper Gutes und schärft die Sinne. Aber tut Barfußlaufen draußen nicht weh? Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Drei Kaiserberge im Kreis Göppingen: Die Tour ist nicht einfach, aber lohnend – wer sich nach Weite sehnt, heimatliche Gefilde besser kennenlernen möchte und gut zu Fuß ist, sollte die Drei Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen am Rande der Ostalb erwandern. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Mit dem Mountainbike durch den Schönbuch: Es ist nicht einfach, in und um Stuttgart herum ausgeschilderte Mountainbike-Strecken zu finden. Im Schönbuch soll es sogar drei davon geben. Eine haben wir getestet. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Barfußpfad in Ötisheim: Der Barfußpfad in Ötisheim ist ein verstecktes Paradies für alle, die keine Berührungsängste haben und gerne die Natur mit vielen Sinnen spüren – ein schuhloses Vergnügen für fast jedes Alter. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Discgolf in Nürtingen: Mit Scheiben auf Körbe zielen – im Nürtinger Galgenbergpark gibt es seit bald einem Jahr einen Discgolf-Parcours. Was verbirgt sich hinter dem Outdoorsport? Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Für Genießer

Fingerfood auf Stuttgarts Halbhöhe: Der Bismarckturm der Landeshauptstadt ist öffentlich, zu Fuß und mit dem Rad gut zu erreichen. Für Genießer genau das richtige Ziel für ein stilvolles Picknick mit Weitblick. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Ausflug mit dem Mostmobil: Wandern, regionale Leckereien genießen und dann noch ein paar schwäbische Vokabeln lernen – das können Einheimische und Reigschmeckte gleichermaßen mit dem Mostmobil in Beutelsbach. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Von Kiosk zu Kiosk in Stuttgart und Region: Auf dem Weg von Stuttgart-Rotenberg zum Kernenturm gibt es gleich drei Rastmöglichkeiten. Dazwischen liegt eine ziemlich gemütliche Wanderung. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Abendessen zwischen Baumkronen in Herrenberg: Rustikales Ambiente, aber ein besonderes Erlebnis – ein Abendessen auf einem Baum im Hochseilgarten Herrenberg. Wer das ausprobieren will, sollte nicht nur schwindelfrei sein. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Liederweg in Weinstadt mit Outdoor-Vesper: Viertele in den Bollerwagen, Butterbrot und Sitzdecke eingepackt und ab! Der Weinstädter Liederweg bietet sich an für ein Outdoor-Vesper mit Aussicht. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Für Romantiker

Minigolf in Stuttgart in historischer Umgebung: Es braucht nicht viel, einen Schläger, einen Ball – und dann ab ins Loch. In Stuttgart lässt sich Minigolf in historischer Umgebung spielen. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Nippenburg bei Schwieberdingen: Über dem Glemstal thronen die Reste der Ruine Nippenburg. Das Gemäuer südwestlich von Schwieberdingen gilt als älteste Burg in der Region. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Minigolf mit Retro-Charme auf der Uhlandshöhe: Hier ist die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Wer also Retro-Charme mag, für den lohnt sich ein Ausflug auf die Uhlandshöhe zur Kleingolfanlage. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Kanufahrt auf der Rems: Eine Kanutour von Endersbach nach Waiblingen lohnt sich für Naturliebhaber und Wasserfreunde. Aber auch romantisch veranlagte Gemüter kommen auf ihre Kosten. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Mit der Waldbahn nach Welzheim: Die Schwäbische Waldbahn transportiert ihre Fahrgäste nicht einfach von Schorndorf nach Welzheim, sondern zugleich per Dampflok in ein romantisches Abenteuer. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Wandern am Reußenstein: Obstbäume, moosige Felsen und gewundene Pfade: Eine Wanderung zum Reußenstein im Kreis Esslingen hat Romantikpotenzial. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Neckarschleife in Mundelsheim: Wasser, Weinberge und Kakteen: Wer das haben will und dazu eine der schönsten Aussichten in der Region, der muss nicht weit reisen. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Für Schlaumeier

Radeln auf dem Sculptoura-Radweg: Wer beim Radeln unterwegs ein bisschen Kultur aufschnappen will, ist auf dem „Sculptoura-Radweg“ im Landkreis Böblingen genau richtig. Und am Ende lockt eine süße Belohnung. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Haus des Waldes in Stuttgart: Eine Ausstellung im Stuttgarter Haus des Waldes macht deutlich, wie wichtig Bäume sind. Für Kinder und Erwachsene gibt es dort viel Information und ein paar Spiele. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Smartphone-Quiz im Schwäbischen Wald: Wer Wandern mit Bildung und einem Hauch von Abenteuer verbinden möchte, kann mithilfe der Smartphone-App „Actionbound“ Erlebnistouren im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald unternehmen. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Römerpark in Köngen: Wer mehr über die Römer wissen will, als die „Asterix“-Comics hergeben, findet in Köngen ein Kleinod. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Planetenweg in Welzheim: Man muss nicht Millionär sein, um eine Tour ins Weltall zu wagen: Auf dem Welzheimer Planetenweg legt man eine Strecke von 4,5 Milliarden Kilometern im Zeitraffer zurück - und lernt noch was dabei. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).

Forscherfabrik in Schorndorf: Die Schorndorfer Forscherfabrik ist ein interaktives Museum. Ihren Erfinder Gottlieb Daimler nutzt die Stadt als touristische Attraktion. Hier geht es zum vollständigen Artikel (Plus).