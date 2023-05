Ausflugsziele in der Region Stuttgart

4 Die Eselsmühle nutzen viele Besucher des Siebenmühlentals als Station für eine kleine Pause. Foto: Ines Rudel

Das Siebenmühlental ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region. Ob wandern, radeln, Tiere beobachten und danach in einer der Mühlen einkehren – das Tal bietet viel Abwechslung für Familien, Sportler und Naturliebhaber.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Das Siebenmühlental, zwischen Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) und dem Aichtal östlich von Waldenbuch (Kreis Böblingen) und am Rande des Naturschutzgebietes Schönbuch gelegen, ist längst kein Geheimtipp mehr für Wanderer, Radler, Familien und auch Inline-Skater aus der Region. „Vor allem am Wochenende ist es oft sehr voll“, sagt Natalie Barthels. Die 49 Jahre alte Ärztin lebt mit ihrer Familie in der Eselsmühle und bewirtschaftet sie auch. Der Großvater ihres Mannes Meinrad Bauer hat die Mühle einst gekauft.