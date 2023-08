11 Wer Buch und Natur liebt, ist hier richtig: Andrea Hahn hat den Wein-Lese-Weg initiiert. Foto: factum/Andreas Weise

Auf den Spuren von Schiller, Hölderlin und Uhland: Der Wein-Lese-Weg zwischen Benningen und Beilstein will eine Verbindung schaffen zwischen dem Weinbaugebiet Bottwartal und dessen berühmten Literaten.









Benningen am Neckar - Für diese Literaturerfahrung braucht es weder ein Buch, noch Block und Füller, sondern Wanderschuhe: Der Wein-Lese-Weg beschert Einblicke in die Werke bekannter Schriftsteller und zugleich herrliche Ausblicke über die Weinberge im Bottwartal. Auf gut 35 Kilometern führt der Weg, der ein Teilstück des Württembergischen Weinwanderweges ist, von Benningen am Neckar im Landkreis Ludwigsburg bis nach Beilstein im Landkreis Heilbronn. Die Strecke säumen 15 Tafeln mit Informationen und Originaltexten von oder über Autoren, die mit der Region in Verbindung standen.