1 Wanderer bei der Einweihung des ersten zertifizierten Löwenpfads mit Blick auf Hausen an der Fils. Foto: Ines Rudel

Es muss nicht immer Malle sein. Denn das Gute liegt oft näher, als man denkt. Gemeinsam mit dem VVS und der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH stellen wir Ausflugsziele in der Region Stuttgart vor.









Stuttgart - Der Hohenstaufen? Klar, schon mal daran vorbeigefahren, mit dem Auto und noch öfter bei irgendwelchen schweißtreibenden Ostalb-Touren mit dem Fahrrad. Aber jetzt, wo man oben steht und die Sicht genießt und in der Ferne sogar den Stuttgarter Fernsehturm erahnen kann, wird einem klar, dass es ein Fehler war, einen der drei Kaiserberge in all den Jahren links liegen gelassen zu haben. Oder die Enz bei Bietigheim-Bissingen. Bisher kannte man sie nur vom Ufer aus. Aber wie anders wirkt die Gegend, wenn man sie aus der Bootsperspektive erkundet.