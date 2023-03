7 Der Roßneckar- und der Wehrneckarkanal fließen durch die Esslinger Innenstadt. Foto: /Tim Kirstein

Spazieren ist gesund. Allein oder in Begleitung kann ein kurzer Ausflug Entspannung und Erholung bieten. Im Landkreis Esslingen gibt es viele Spazierrouten, die direkt an einem der vielen Flüsse oder Seen liegen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit dem Frühlingsbeginn und den länger werdenden Tagen ist für viele die Zeit gekommen, wieder häufiger nach draußen zu gehen. Doch es muss nicht gleich eine mehrstündige Wanderung auf der Schwäbischen Alb sein, ein kleiner Spaziergang nach der Arbeit genügt schon, um für Abwechslung zu sorgen. Ob am Neckar oder an einem der Seen im Umland – im Landkreis Esslingen gibt es viele Möglichkeiten, einen Spaziergang in Nähe zum Wasser zu machen.

Altstadt am Wasser Mit ihren Brücken und Kanälen ist die Esslinger Altstadt ein geeigneter Ort für Spaziergänge in Wassernähe. Die Fußwege bieten eine gute Ausgangssituation für kurze bis lange Spaziergänge und auch ein kurzer Abstecher in ein Café ist jederzeit möglich. Im Maille-Park können Spaziergänger die Natur genießen und an den Kanälen entlangflanieren.

Die Filsmündung Vom ehemaligen Landesgartenschaugelände Bruckenwasen in Plochingen können Spaziergänger auf das sogenannte „Neckarknie“ blicken, an dem die Fils in den Neckar mündet. Am Bruckenwasen gibt es neben großen Grünflächen auch Spielplätze für Kinder. Über eine Brücke erreicht man das andere Neckarufer, an dessen Spitze das „Neckarknie“ sowie eine Aussichtsplattform liegen.

Naherholung am See In Wendlingen liegt der Schäferhauser See. Spaziergänger können diesen umrunden, auf einer der Bänke eine Pause einlegen und den Ausblick auf den See genießen. Wer eine längere Tour unternehmen möchte, kann zum nahe gelegenen Hüttensee in Richtung Wernau weitergehen. Der Fuß- und Radweg ist jedoch momentan aufgrund von Bauarbeiten gesperrt.

Der Stadtbalkon In Nürtingen können Spaziergänge direkt am Neckar unternommen werden. Neben der Mündung der Steinach gibt es auch eine Aussichtsplattform, von der aus die angelegte Fischtreppe betrachtet werden kann. Auf dem Stadtbalkon können Besucher im Sommer entspannen und dabei auf den Neckar blicken.

Spazieren und Baden Der Aileswasensee in Neckartailfingen liegt etwas außerhalb der Stadt. Zu Fuß können Spaziergänger den See umrunden, im Sommer kann an einem kleinen künstlich angelegten Strand sogar geschwommen werden. Wer Spaziergang und Badeausflug vereinen will, ist hier genau richtig.

Unsere Empfehlung für Sie Freizeitpläne Ausflüge zu Leuchttürmen der Region Ein Naherholungskonzept soll den Standort attraktiver und Angebote bekannter machen. Auch die Bürger können einen Beitrag leisten.

Naturschauspiel Von Lenningen aus können Spaziergänger an der Lauter entlang in Richtung Albtrauf gehen. Im Ortsteil Gutenberg angekommen, können sie die Sinterterrassen – Kalkablagerungen, die einen wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten – sehen. Dieses Naturschauspiel, das Teil des Geoparks Schwäbische Alb ist, ist der Höhepunkt dieses Ausflugs in die Natur.

Seen mit Geschichte Die künstlich angelegten Bürgerseen in Kirchheim unterhalb des Flugplatzes Hahnweide wurden schon 1683 auf Karten erwähnt. Nach mehrmaliger Instandsetzung kann heute im „Unteren See“ geschwommen werden. Spaziergänger können die Seen auf gut ausgebauten Wegen umrunden und dabei viele Tiere und Pflanzen entdecken, die in dem Biotop leben.