1 Bootsverleiher Thomas Leitz möchte seinen Verleih nicht einstellen und kämpft weiter für die Verlängerung seines Pachtvertrages. Foto: Werner Kuhnle

Die Hofkammer des Hauses Württemberg teilte mit, dass der Bootsverleih der Domäne Monrepos zum 1. Juli eingestellt wird. Der Pachtvertrag mit Bootsverleiher Thomas Leitz wird nicht verlängert. Der ist maßlos enttäuscht und will weiterkämpfen.











Verliebte Paare rudern seit Jahrzehnten im Sonnenuntergang über den See vor dem Schloss Monrepos, Familien verbringen die Wochenenden auf dem Wasser oder ganze Schulklassen machen beim Schulausflug die Tretboote unsicher. Wie viele Hochzeitsanträge sich in den Ruderbooten in all den Jahren ereignet haben oder wie viele Lausbuben es geschafft haben, doch im Wasser zu landen, das weiß niemand so genau. Fakt ist jedoch, dass bei den kleinen Ausflügen auf dem Wasser viele Erinnerungen geschaffen wurden, die man sich bis heute erzählt. Diese Idylle soll zum 1. Juli vorerst ein Ende finden.