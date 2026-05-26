Ausflugsziel in Korntal-Münchingen: Minigolf für 3,50 Euro – So macht Familie Paglia es möglich

Die Minigolfanlage in Münchingen ist seit Generationen ein beliebtes Ausflugsziel. Obwohl Familie Paglia nicht davon leben kann, hält sie an dem Preis von 3,50 Euro fest.
Alessia Paglia erinnert sich genau: „Hier habe ich Fahrradfahren gelernt“, sagt sie und zeigt auf einen betonierten Weg, der vom Eingangstor bis zum Kassenhaus führt. Wo andere zurückdenken an die Kindheit auf dem Bolzplatz oder der Schaukel im Park, denkt sie an diesen Ort: die Minigolfanlage in Münchingen. Denn Alessia Paglia stammt aus einer regelrechten Minigolfdynastie.