8 Andere Müller hatten längst aufgegeben, aber in der Mäulesmühle hielt der damalige Besitzer noch bis 1945 durch. Foto: Claudia Leihenseder

Heute ein Ausflugsziel, war das schöne Gemäuer im Siebenmühlental lange dem Verfall preisgegeben. Erst seit etwas mehr als 30 Jahren erstrahlt die Mäulesmühle in Leinfelden-Echterdingen im alten Glanz. Zum Deutschen Mühlentag wird das Mahlwerk angeworfen.









Leinfelden-Echterdingen - Es rattert, es klopft, es scheppert. Leise ist es nicht gerade, wenn das 200 Jahre alte Mahlwerk der Mäulesmühle sich ächzend in Bewegung setzt. Dann drehen sich die Zahnräder, die Mühlsteine ebenso – und draußen schießt das Wasser über das Holzmühlrad und bewegt die alte, aber ausgeklügelte Technik. Jeden Sonntag um 17 Uhr ist dieses Mahlwerk aus Stein, Holz und Metall in Betrieb. Wer es in Aktion sehen will, der hat auch am kommenden Pfingstmontag, 10. Juni, die Gelegenheit. Denn am Deutschen Mühlentag steht auch die Mäulesmühle für alle Neugierigen offen – und das in ihrem Jubiläumsjahr: Die heutige Mühle ist vor genau 200 Jahren gebaut worden.