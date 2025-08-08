Ausflugsziel im Rems-Murr-Kreis: Verirrt im Maislabyrinth Alfdorf? Das sollten Sie beim Besuch beachten

Hier ist der Irrweg das Ziel: Das Maislabyrinth Alfdorf ist beliebt bei Familien in der ganzen Region. Mit unseren Tipps sind Sie für einen Besuch gut vorbereitet.
Maispflanzen, so weit das Auge reicht. Plötzlich eine Kreuzung – nach rechts oder nach links? Oder waren wir hier schon einmal? Alles scheint auf den ersten Blick gleich auszusehen, wären da nicht kleine Hinweise, versteckt zwischen den scheinbar endlosen Reihen. Im Maislabyrinth bei Alfdorf tauchen Besucher ein in einen Irrgarten voller Wendungen, Sackgassen und überraschender Entdeckungen.