Ausflugsziel im Rems-Murr-Kreis: Ebnisee teils zugefroren – die eisigen Bilder aus Kaisersbach

4 Der Ebnisee in Kaisersbach am Montag – in Teilen von Eis und Schnee bedeckt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Der Ebnisee ist in Teilen zugefroren und zeigt sich von seiner besonders schönen Seite. Aber Achtung: Das Betreten kann lebensgefährlich sein. Die Bilder aus Kaisersbach.











Der Winter hat sich übers Wochenende von seiner schönsten Seite gezeigt. Schnee und Eis bedeckten die Region und hüllen viele Orte in ein märchenhaftes weißes Kleid. Auch der Ebnisee in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) zeigt sich in einem besonderen Licht. Halb zugefroren und an seinem Ufer mit Schnee gesäumt wirkt das beliebte Ausflugsziel wie aus einem Bilderbuch.