Ausflugsziel im Kreis Esslingen: Saisonstart auf dem Hohenneuffen – So lebte man einst hinter dicken Burgmauern

Die mächtige Festungsruine im Kreis Esslingen lädt am Sonntag zum Aktionstag mit Angeboten für die ganze Familie ein. Ab jetzt finden wieder regelmäßig Führungen statt.
Am Rande der Schwäbischen Alb, hoch über der Stadt Neuffen, liegen die Überreste einer der größten Höhenburgen Süddeutschlands. Ihre mächtigen Mauern zeugen von großer geschichtlicher Wichtigkeit: Der Hohenneuffen war Schauplatz historischer Ereignisse, entwickelte sich vom mittelalterlichen Wohnsitz über eine Landesfestung bis zum Staatsgefängnis. Heute ist die Ruine ein beliebtes Ausflugsziel im Kreis Esslingen, das Besucher bei verschiedenen Führungen kennenlernen können.