Ausflugsziel Eselsmühle: Baufortschritt in Musberg und Bioladen in Esslingen

Mit einem neuen Bauteam geht der Neubau an der Eselsmühle wieder voran. Inzwischen wurde ein Ladengeschäft in der Esslinger Innenstadt eröffnet in der Alten Feuerwache.
Die Winter im Siebenmühlental sind zwar sicherlich winterlicher als in der weiteren Umgebung, aber deshalb herrscht dort nicht Winterstarre. Zumindest nicht, was das Ausflugsziel Eselsmühle dort betrifft: „Die Bodenplatte ist nun betoniert, also der Boden für das Untergeschoss. Ebenso sind die Außenwände betoniert, von den Innenwänden stehen die Stahlgerüste“, so Vincent Bauer, der die Geschäftsleitung hat in diesem Familienbetrieb.