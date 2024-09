Ausflugsziel bei Leinfelden-Echterdingen: Das hat das Siebenmühlental für junge Leute zu bieten

Ein grünes Paradies direkt vor der Haustür – das Siebenmühlental bei Leinfelden-Echterdingen bietet Naherholung in malerischer Kulisse. Doch das zwischen Musberg und Waldenbuch gelegene Tal ist nicht nur für wanderfreudige Rentner oder Familienausflüge geeignet. Auch junge Menschen können hier einiges erleben. Wir stellen ein paar der Angebote vor.

Afterworkparty in der Eselsmühle

Die Eselsmühle ist die zweite Mühle im Siebenmühlental und liegt vor den Toren Musbergs am Reichenbach. Neben einem Kaufladen, in dem unter anderem Backwaren und Bio-Lebensmittel angeboten werden, und einem Bio-Restaurant mit schwäbischen Klassikern und wechselnder Tageskarte, kann hier auch wunderbar nach der Arbeit entspannt werden.

Bei der Afterwork-Party in der Eselsmühle kann man ganz entspannt in den Feierabend starten. Foto: Paul Maus

Seit einiger Zeit bieten die Veranstalter nämlich eine Afterwork-Party an, die sogenannte Donkey Disco. Immer donnerstags von 18.30 Uhr an gibt es Snacks und Getränke in der Scheune. Außerdem liegt ein DJ auf, meist geht die Musik in Richtung House, manchmal gibt es aber auch Partymusik. „Afterwork-Angebote gibt es auf den Fildern gar nicht so viele, und unsere Donkey-Disco lief sehr schnell gut an“, sagt Rory Fisher, der Gastronomieleiter der Eselsmühle. Nach einem Brand im vergangenen Sommer, bei dem zwar keine Menschen oder Tiere verletzt worden waren, aber das Restaurant- und Hofladengebäude beschädigt wurde, ist das wohl eine besonders willkommene Nachricht für die Betreiber.

Viel Auswahl bei den Getränken

Ist das Wetter gut, findet die Afterworkparty im Hof statt, ansonsten in der Eventlocation. Deshalb kann die Party auch nur steigen, wenn die Räumlichkeiten nicht durch eine gebuchte Veranstaltung belegt sind. Wer sichergehen möchte, dass die Donkey Disco stattfindet, sollte online beim Instagramkanal der Eselsmühle vorbeischauen.

Die Getränkekarte wechselt immer mal wieder. Kesslerschorle, Bier, Wein, Proseccoschorle – es sollte für jeden etwas dabei sein. Auch hier ist, mit Ausnahme weniger Cocktails, alles in Bio-Qualität. Das kommt gut an. „Wir haben ein breit gefächertes Publikum bestehend aus vielen Firmen aus Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt, aber auch einzelnen Freundesgruppen“, sagt Rory Fisher.

Die Idee der Donkey Disco entstand, da das Team der Eselsmühle nicht nur an sonnigen Wochenenden, sondern auch unter der Woche Leute zu ihnen ins Siebenmühlental locken wollte. Mit den Sommerferien soll auch die momentane Sommerpause der Afterworkparty enden.

Nur wenige Hundert Meter von der Eselsmühle entfernt liegt die Mäulesmühle, die dritte Mühle im Tal. Auch hier werden Speisen in Bio-Qualität angeboten. In den Räumlichkeiten der historischen Mühle gibt es Saisonales und Schwäbisches, aber auch Veganer werden hier satt.

Kooperation mit der Stadt

Davon abgesehen war die Mäulesmühle bis zum Beginn der Pandemie für die vielseitigen Veranstaltungen, die die Besitzer auf die Beine stellten, bekannt. Damals wurde dem Publikum unter anderem Kabarett und Kindertheater geboten. Auch Zaubershows fanden statt.

Nun möchte Daniela Brünemann, die das Restaurant leitet, diese Tradition wieder aufleben lassen. „Das Projekt ist noch im Entstehen und in der Probephase“, sagt sie über die anstehende Veranstaltungsreihe von Oktober bis Mai. Diese soll in der Theaterscheune stattfinden, die sich ebenfalls auf dem Gelände der Mühle befindet, allerdings der Stadt Leinfelden-Echterdingen gehört. Bislang fand in der Komede-Scheuer Schwäbisches Mundarttheater statt. Nun plant die Stadt etwas Neues. Die Bewirtung übernehmen die Gastronomen der Mäulesmühle.

Und auch wer jetzt schon die Tage bis Weihnachten zählt, sollte der Mühle einen Besuch abstatten. Am Samstag, 7. Dezember, findet dort nämlich der Bio-Weihnachtsmarkt statt. „Einen Bio-Weihnachtsmarkt gibt es meines Wissens sonst nirgends“, sagt Daniela Brünemann mit Stolz in der Stimme. Angeboten werden dort unter anderem Kunsthandwerk aus der Region und verschiedene Leckereien wie etwa Allmendinger Rote von der Bioland Metzgerei.