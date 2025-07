Die Natur entdecken, erleben, genießen – bei der Veranstaltung „Ebnisee für Alle“ am 3. August soll all das und noch vieles mehr für Naturfans möglich sein.

Der Ebnisee wird an diesem Sonntag einmal mehr zur bunten Erlebniswelt für große und kleine Naturfans – mit und ohne Einschränkungen. Von 11 bis 17 Uhr laden der Ebnisee-Verein und der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald zum inklusiven Natur-Erlebnistag unter dem Motto „Ebnisee für Alle“ ein.

Liebevoll gestaltete Mitmachstationen erwarten die Besucher am Ebnisee

Mit liebevoll gestalteten Mitmachstationen bietet die Veranstaltung ein abwechslungsreiches Programm rund um Natur, Kreativität und Bewegung. Ob beim Bogenschießen, Glutbrennen, Ponyreiten, Kinderschminken, beim Basteln von Traumfängern oder beim Rolli-Parcours – hier kommt jeder auf seine Kosten. Kreative, Abenteuerlustige und Entdecker können an diesem Tag den Wald spielerisch erkunden, ihre Sinne schärfen und Neues ausprobieren. „Die letzte Veranstaltung des Jahres ist bewusst an den Anfang der Sommerferien gelegt, um den Familien Gelegenheit zu geben, zusammen mit den Kindern einen interessanten Tag zu erleben. Die Teilnahme an diesen Angeboten ist kostenfrei“, sagt der Vorsitzende des Ebniseevereins, Konrad Jelden.

Für die Kinder steht unter anderem Ponyreiten auf dem Programm. Foto: stock.adobe

Erlebnispädagogen und Naturparkführer haben bei der Organisation geholfen

Gemeinsam mit engagierten Naturparkführern, Erlebnispädagogen sowie kreativen Köpfen entsteht ein vielfältiges Angebot, das Begegnung und Teilhabe in den Mittelpunkt stellt. Der Flyer mit dem vollständigen Programm der Veranstaltung kann unter www.naturpark-sfw.de und unter www.ebniseeverein.de eingesehen und heruntergeladen werden. Das Projekt wird gefördert durch den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg und der Lotterie Glücksspirale.