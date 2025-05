Ausflugstipps zum Muttertag: An diesen 8 Orten können wir die Mama feiern

Am 11. Mai ist Muttertag und eine tolle Gelegenheit, die Mama an einem besonders schönen Platz zu feiern. Wir haben acht Tipps für einen ganz besonders schönen Tag gesammelt.

Am 11. Mai ist Muttertag. Ein Sonntag, den man auch gemeinsam gemütlich verbringen und dabei der Mama eine Freude bereiten kann. Beispielsweise sie an einen Ort bringen, an dem sie ein ganzer Blumenpark erwartet. Wir haben uns umgesehen und ein paar außergewöhnliche Ideen gesammelt, wo man die Mütter besonders schön feiern kann.

Wo die Mühle doppelt klappert

Die Holzmühle feiert 2025 ihren 200. Geburtstag. Foto: imago/Zoonar

Es ist die einzige Mühle im Schwarzwald, die von zwei Wasserrädern angetrieben wird. Zugegeben: Die Hexenlochmühle wird nicht mehr als Sägemühle genutzt, ihre Funktion wird nur noch neugierigen Besuchern demonstriert. Dennoch liefern ihre Räder auch heute noch die nötige Energie, um die Sägen in Betrieb zu nehmen.

Im Restaurant der Hexenlochmühle kann man sich mit traditionellen Speisen stärken, bevor es zu einem Spaziergang oder einer Wanderung losgeht. Denn die Hexenlochmühle ist ein hervorragender Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen.

Picknick im Themengarten

Blütenpracht im Garten des Landhauses Ettenbühl Foto: Landhaus Ettenbühl

In der Nähe von Bad Bellingen liegt inmitten des Markgräferlands das idyllische Landhaus Ettenbühl. Hier kann man nicht nur durch den sieben Hektar großen Landschaftspark schlendern und sich an den 25 Themengärten erfreuen, sondern auch eine echte Classic English Teatime genießen, im Garten picknicken oder im angrenzenden Hotel wie im Rosamunde-Pilcher-Roman übernachten.

In Holzhütten campen

Gemütliche Holzhütten auf dem Campingplatz in Sonnenbühl Foto: Azur Camping

Ein Wochenende auf der Schwäbischen Alb und der Hund darf auch mit. Auf dem Azur-Campingplatz in Sonnenbühl kann man in knuffigen Holzhütten übernachten. Höhlen, Schluchten, Wasserfälle prägen die Landschaft rund und den Campingplatz. Burgen und Schlösser wollen erkundet werden, die Kleinen können sich auf dem Naturspielplatz mit Kletterpark und Sandburg austoben, und die Mama kann relaxen.

Eine ganze Insel als Blumenstrauß

Orchideenträume auf der Insel Mainau. Foto: Peter Allgaier

Blumen für die Mama. Die Insel Mainau wird nicht umsonst auch Blumeninsel genannt. In der Nähe von Konstanz, Meersburg und Überlingen gelegen, ist die kleine Insel auch mit dem Schiff zu erreichen. Bei diesem Ausflug fährt man an kleinen Orten vorbei und erlebt die Pracht der Insel auch aus der Ferne. Besonders schön: Noch bis zum 11. Mai findet im Palmenhaus der Insel Mainau die Orchideenschau statt. 3000 Orchideen aus aller Welt entführen Besucherinnen und Besucher auf eine faszinierende Entdeckungsreise rund um die Welt.

Ein See zum Träumen

Wundervoller Mummelsee Foto: imago

Am Fuß der Hornisgrinde und direkt an der Schwarzwaldhochstraße liegt der Mummelsee. Die Wanderungen um den See herum sind ein Erlebnis. Die Landschaft um den See ist nämlich nur wenig ausgebaut. Knorrige Wurzeln, naturbelassene Pfade, mit Moos bewachsene Felsen lassen Spaziergänger an Märchenlandschaften und Feen denken.

Wer es sportlicher bevorzugt, kann eine Runde im See auf dem Tretboot fahren. Eine weitere Besonderheit ist der Kunstpfad mit Werken verschiedener Künstler. Im Berghotel Mummelsee kann man Schwarzwälder Spezialitäten probieren.

Heimat der Champagnerflasche

Die Champagnerflasche wurde in Buhlbach erfunden. Foto: Baiersbronn Touristik/Max Günter

Buhlbach dürfte den Wenigsten ein Begriff sein und doch hat wahrscheinlich jeder Mensch schon mal ein Produkt gesehen, das seinen Ursprung in Buhlbach hat. Die ehemalige Glashütte ist der Geburtsort des „Buhlbacher Schlegels“, also der Champagnerflasche mit der charakteristischen Wölbung am Flaschenboden. Seit ihrer Erfindung exportierten die Schwarzwälder zeitweise zwei Millionen Flaschen jährlich in alle Welt. Im Kulturpark der Glashütte wird die Geschichte des einst für den Schwarzwald so wichtigen Handwerks ausführlich erzählt. Übrigens: Es sind die letzten historischen Glashütten-Gebäude im Schwarzwald.

Ein Ort zum Nachdenken und Wassertreten

Panoramablick entlang des Philosophenwegs Foto: Bad Mergentheim

Der Philosophenrundweg in Bad Mergentheim ist ein Kneipp-Aktiv-Weg. Auf einer Streckenlänge von dreieinhalb Kilometern sind 20 Tafeln aufgestellt (allesamt von Bad Mergentheimer Bürgerinnen und Bürgern ausgewählt), die zum Nachdenken anregen sollen. Dabei reichen die Gedankensprüche von der Gegenwart bis zurück ins 6. Jahrhundert vor Christus. Start- und Endpunkt des Philosophenwegs ist die Tauberbrücke im Kurpark. Das Ende des Rundgangs kann man mit einem erfrischenden Armbad oder Wassertreten nach Kneipp beenden.

