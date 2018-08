Ausflugstipps: Seewaldseen in Vaihingen/Enz Natürlicher Badespaß mitten im Wald

Von Patricia Beyen 21. August 2018 - 15:26 Uhr

Schlauchboote sind erlaubt an den Seewaldseen – und bei vielen Besuchern beliebt. Foto: factum/Weise

Etwas versteckt in einem Waldstück nahe des Vaihinger Stadtteils Horrheim sind zwei Seen, deren Wasserqualität als hervorragend gilt. Hier lässt es sich nicht nur an heißen Tagen gut aushalten.

Vaihingen/Enz - Eine Frau paddelt auf ihrem Surfbrett über den See, ein älterer Herr kühlt sich bei gut 30 Grad im Schatten im Wasser ab, und mitten auf dem See treiben mehrere Kinder in aufblasbaren Flamingos und Donuts: Ein perfekter Tag an einem so heißen Ferientag.

Die beiden Seewaldseen im Vaihinger Stadtteil Horrheim sollten eigentlich ein Geheimtipp bleiben, damit die hervorragende Wasserqualität auch erhalten bleibe, meint die Stadtsprecherin Martina Fischer. Gerade wegen dieser tollen Wasserqualität und der schönen Lage sind sie aber inzwischen weithin bekannt.

Die Anfahrt zu den Seen ist allerdings etwas versteckt – geparkt werden darf kostenlos auf dem nahen Wanderparkplatz in Horrheim. Diesen sollte man bei der Anfahrt am besten auch als Ziel in sein Navigationsgerät eingeben. Vom Parkplatz aus sind es dann rund 500 Meter Fußweg zum unteren der beiden Seewaldseen. Wer näher an den See ranfahren will, muss mit einem Knöllchen für wildes Parken rechnen, warnt die Stadtsprecherin.

Auf der Wiese gibt es einen Spielplatz und Grillstellen

Die Seen wurden Anfang der 1980er Jahren von der Stadt angelegt – zu Naherholungszwecken für die Anwohner. Die Seen seien zwar künstlich angelegt, sagt Fischer, allerdings werden sie aus natürlichen Waldquellen gespeist. „Wir haben auch viele Wanderer, die am nahen Stromberg und in den Weinbergen wandern, da ist es toll, wenn die dann unsere Waldseen finden“, sagt Fischer.

Theoretisch können die Wanderer dann auch gleich in den See springen – selbst wenn sie unvorbereitet kommen und keine Badehose dabei haben. Sie müssten sich nur trauen, sich auszuziehen. Denn vorwiegend am oberen der beiden Seen sind auch immer wieder Anhänger der Freikörperkultur (FKK) zu finden. „Das ist auch nicht verboten“, sagt Fischer.

Am unteren See geht es etwas verschlossener zu. Die meisten Besucher, viele davon Familien mit kleinen Kindern, tummeln sich am unteren Seen, wo Badehose und Bikini angesagt sind. Viele Badegäste mit Kindern sind auch auf der großen Wiese beim unteren See anzutreffen. Denn dort gibt es ein riesiges Klettergerüst, einen Flying Fox, Schaukeln und eine Rutsche. Und mehrere Grillstellen. Tische und Bänke sowie ummauerte Grillstellen gibt es übrigens auch direkt am Seeufer. Dank der vielen Bäume findet überdies jeder, der es lieber etwas kühler mag, problemlos ein schattiges Plätzchen.

Hunde dürfen nicht ins Wasser

Hunde dürfen sich in dem Wasser allerdings nicht abkühlen. „Aus hygienischen Gründen“, wie die Stadtsprecherin erklärt. „Allerdings treffen bei uns immer wieder Beschwerden ein, dass die Verbote missachtet werden“, sagt Fischer. Motor- und Modellboote dürfen ebenfalls nicht aufs Wasser. Dazu sind die Seen ohnehin zu klein. Mit Schlauch- und Paddelbooten darf man die Seen jedoch erkunden, auch Surfbretter und aufblasbare Matten sind in Ordnung, sie werden auch von vielen Besuchern mitgebracht.

Bei den gut 30 Grad an diesem Tag bieten die Seewaldseen allerdings nur mäßige Abkühlung: Sie heizen sich eben auch auf und sind damit fast so warm wie die heimische Badewanne. Über mehrere Zugänge mittels Stufen kann man in den See gelangen, allerdings sind einige der Stufen schon stark mit Algen überwachsen und können dementsprechend rutschig sein.

Etwas Vorsicht beim Baden ist grundsätzlich angebracht, gerade mit Kindern. „Das Baden geschieht auf eigene Gefahr hin“, sagt Fischer. „Wir haben an dem See keine Badeaufsicht.“ Auch eine Infrastruktur gibt es nicht, Toiletten, Umkleidekabinen und auch einen Verkaufskiosk sucht man vergebens. Trotzdem sind die Seen und die Liegeflächen sowie die Spiel- und Grillwiese in sauberem Zustand.

