Ausflugstipps für Familien: Raus mit euch! – Tipps für Ausflüge

Feiertage, Familienzeit. Alle freuen sich auf Zeit ohne Termine, doch welche Ausflugsziele sind wie erreichbar? Ein Überblick für Unternehmungen im Landkreis Göppingen.
Wenn die Weihnachtsfeiertage vorbei sind, fragen sich viele Eltern, was sie mit ihren Kindern unternehmen können. Nach einigen Tagen sind die Weihnachtsgeschenke schon nicht mehr so interessant und keiner kann die neuen Lieder mehr hören. Dann zieht es die meisten nach draußen. Also nichts wie los ins Museum oder in den Tierpark. Wir liefern die Tipps.