Die närrischen Tage sind vorbei. Für viele kehrt jetzt eine Zeit der bewussten Entschleunigung ein: Spaziergänge, Stille und vielleicht die Besichtigung einer Kapelle am Wegesrand.
Waren die vergangenen Tage noch laut, schrill und voller Rummel, suchen viele Menschen nun bewusst die Stille, Ruhe und Meditation und wählen den bewussten Rückzug. Spaziergänge und ruhige Momente im Kreis der Familie haben für viele nun Vorrang. Dafür bieten sich ganz wunderbar Spaziergänge im Oberschwaben-Allgäu, wo versteckt kleine Kapellen, Orte der Ruhe, zu finden sind. Und jede davon ist ein Kleinod. Sechs besonders sehenswerte stellen wir hier vor.