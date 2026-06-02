Ausflugstipps für die Pfingstferien: Mittelalterliche Baustelle und eine Kugelbahn bei den Alten Römern

Die Pfingstferien dauern noch eine Woche und ein weiterer Feiertag steht an. Wie wäre es dann mit einer Zeitreise in die Vergangenheit. Hier stellen wir sechs Orte dafür vor.
Was ist vor über 2000 in einem Garten gewachsen? Welches Handwerk übten Menschen in der Steinzeit aus? Mit welchen Werkzeugen haben Handwerker im Mittelalter ein Kloster gebaut? Fragen, die in unseren Ausflugstipps für die Pfingstferien beantwortet werden. Und Veranstaltungen und Führungen für Kinder bringen Besucherinnen und Besucher dem einstigen Alltag ein Stück näher. Wer noch auf der Suche nach einem spannenden Ferienerlebnis ist, wird hier sicherlich fündig.