7 Bei der Donaufelsentour muss einmal auch die Donau auf Steinen überquert werden. Foto: Donaubergland-Tourismus

Stadtrundgang, Wanderung oder Radtour: Angesichts hoher Spritpreise haben wir bei diesen sechs Touren in Baden-Württemberg darauf geachtet, dass es eine einigermaßen gute Anbindung per Nahverkehr gibt.









Auf diesen sechs Ausflügen zeigt sich Baden-Württemberg von seiner wunderschönen Seite: Tee in Teinach, Kaffee am Kocher, Bier in der Brauerei Berg und viele mehr. Mit unseren ausführlichen Tourenbeschreibungen, den Tipps zu Einkehrmöglichkeiten und einer klimaschonenden Anfahrt sind sie bestens für die nächste Sonntagswanderung gerüstet.