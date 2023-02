8 Einen Ausflug wert: Klein Venedig in der Esslinger Innenstadt. Foto:

In Esslingen und der Umgebung gibt es viele Stellen, die durch malerisches Flair und einzigartigen Ausblick nicht nur Verliebte anziehen – ein Überblick über sieben Ausflugsziele und Spazierwege.















Link kopiert



In einer Woche ist es so weit: am 14. Februar ist Valentinstag. Für viele eine gute Gelegenheit der oder dem Liebsten nahe zu sein – zum Beispiel bei einem romantischen Ausflug in Esslingen und Umgebung.

Malerisch Vom Esslinger Stadtarchiv führt eine schmale Gasse zum Kesselwasen. Wo die Gebäude zwischen Wehrneckar und Rossneckar dicht an die Kanäle heranrücken, bietet sich Besucherinnen und Besuchern ein romantisches Ambiente. Nicht ohne Grund wird das kleine Viertel am Kesselwasen in Esslingen liebevoll „Klein Venedig“ genannt.

Historisch Hoch oben über Esslingen thront sie: die Burg, die eigentlich gar keine ist. Denn Ritter gab es hier nie. Dafür ist der Ausblick um so bemerkenswerter: Von hier aus genießen nicht nur Verliebte die Sicht über Esslingen bis zur Schwäbischen Alb. Aber auch die idyllische Parkanlage rund um die Burg lädt zum Verweilen ein. Der Innere Burgplatz ist seit den 1970er Jahren zu einem Park mit altem Baumbestand ausgestaltet worden – in Kombination mit dem historischen Ambiente der Burgmauern ideal für einen Spaziergang zu zweit.

Im Grünen Um 1870 entstand in Esslingen die Schafwollspinnerei Merkel und Kienlin. In unmittelbarer Nähe erstellte Kommerzienrat Oskar Merkel eine Villa inklusive Landschaftspark – die Villa Merkel. 1970 kam die Wollfabrik mit Villa und Landschaftspark in den Besitz der Stadt Esslingen, mit der Maßgabe, das Fabrikgelände nach Abbruch in einen öffentlichen Park umzuwandeln. Der Merkelpark wurde 1982 fertig gestellt und bietet heute eine grüne Oase mitten in der Stadt.

Abgelegen Wenige Schritte vom Merkelpark entfernt befindet sich das Wasserhaus am Hammerkanal. Über das Wasserhaus gelangt man auf eine kleine Plattform mit zwei Bänken. Von hier aus, aber auch von den Bänken am Ufer des Kanals, lässt sich abseits vom Alltagstrubel der Blick aufs Wasser genießen. Geplant wurde das Wasserhaus übrigens 1823 von Karl Friedrich von Duttenhofer, und ein Jahr später wurde es erbaut. Auf vier Sandsteinpfeilern wurde ein Sichtfachwerkbau mit Walmdach errichtet, der als Fußgängersteg über den Kanal dient.

Weitläufig Die nördlich von Esslingen am Neckar, auf der Rüderner Heide gelegene Katharinenlinde gilt als Schauplatz der regionalen Sage von der heiligen Katharina von Alexandrien, die sie zur Gründerin und Schutzheiligen des Esslinger St. Katharinen-Spitals erhob. Wer nicht nur die Aussicht genießen, sondern einen längeren Spaziergang unternehmen will, ist hier oben genau richtig. Denn der Weg ins beschauliche Uhlbach durch die Weinberge ist nicht nur für Romantiker ein Ausflugstipp.

Idyllisch Direkt am Neckar bietet das zur Landesgartenschau im Jahr 1998 angelegte Naherholungsgebiet Bruckenwasen in Plochingen jede Menge schöner Ecken. Die malerische Auen- und Wiesenlandschaft zwischen Neckar und Fils bietet den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, Zeit mit der oder dem Liebsten zu verbringen. Mit Spazierwegen und der Parkbahn ist der Bruckenwasen ein ideales Ausflugsziel nicht nur für Verliebte.

Mit Aussicht Der Panoramaweg in Ostfildern verläuft unterhalb der Parksiedlung und bietet – wie der Name schon sagt – einen einzigartigen Panoramablick: vom Neckartal nach Esslingen, den Schurwald bis zur Schwäbischen Alb. Am östlichen Ende des etwa 720 Meter langen Wegs bei der Breslauer Straße befindet sich zudem eine neue Aussichtsplattform.