Ausflugstipps für den Muttertag: 6 Orte, an denen wir die Mama feiern wollen

Am 10. Mai ist Muttertag. Ein Tag, an dem die Mamas entscheiden, was sie machen wollen. Hier haben wir sechs Ideen für actionreiche, entspannte oder überraschende Erlebnisse.
Es ist wieder so weit: Am Sonntag werden die Mamas ganz besonders gefeiert. Das frühlingshafte Wetter und die erblühende Natur sorgen bei Groß und Klein für gute Laune und Bewegungsdrang. Und vor den Eisheiligen verspricht das Wetter noch sonnige Stunden. Also, auf zum Ausflug! Hier haben wir sechs Ideen gesammelt, ob sportlich, entspannt, nostalgisch oder mit einer Portion Nervenkitzel – für alle Wünsche ist etwas dabei.