Ausflugstipps für den Muttertag: 6 Orte, an denen wir die Mama feiern wollen

Am 10. Mai ist Muttertag. Ein Tag, an dem die Mamas entscheiden, was sie machen wollen. Hier haben wir sechs Ideen für actionreiche, entspannte oder überraschende Erlebnisse.

Es ist wieder so weit: Am Sonntag werden die Mamas ganz besonders gefeiert. Das frühlingshafte Wetter und die erblühende Natur sorgen bei Groß und Klein für gute Laune und Bewegungsdrang. Und vor den Eisheiligen verspricht das Wetter noch sonnige Stunden. Also, auf zum Ausflug! Hier haben wir sechs Ideen gesammelt, ob sportlich, entspannt, nostalgisch oder mit einer Portion Nervenkitzel – für alle Wünsche ist etwas dabei.

1. Der Fernsehturm – das Wahrzeichen Stuttgarts Der Fernsehturm ist ein beliebtes Ausflugsziel mit traumhafter Rundumsicht. Foto: Gregor Lengler Einen Blick von oben auf ganz Stuttgart werfen. Von wo aus wäre die Sicht besser als vom legendären Fernsehturm? Bei guter Wetterlage geht der Blick sogar bis zur Alb, dem Schwarzwald und dem Odenwald. In diesem Jahr feiert das Wahrzeichen Stuttgarts seinen 70. Geburtstag. Wie wäre es also am Muttertag mit einem Ausflug zum ältesten Fernsehturm Deutschlands? Schon alleine die Fahrt dorthin ist ein Erlebnis: Es geht nämlich vom Marienplatz aus mit der Zahnradbahn, bei den Stuttgartern kurz Zacke genannt, hoch bis zur Endhaltestelle.

Funfact: Als der Fernsehturm 1956 in Betrieb ging, gehörte er mit seinen 217 Metern zu den zehn höchsten Bauwerken der Welt. Und seitdem haben ihn 30 Millionen Menschen besucht, darunter auch berühmte Persönlichkeiten wie Queen Elisabeth II.

Mehr Infos unter: fernsehturm-stuttgart.de

2. Zwei Kilometer weit gleiten

Auf der Hirschgrund Zipline: zwei Kilometer durch die Luft schweben. Foto: TMBW / Achim Mende

Action am Muttertag: Im Kinzigtal gibt es nicht nur märchenhafte Naturlandschaften sondern auch actiongeladenen Nervenkitzel. In Schiltach befindet sich nämlich eine der längsten Zipline-Anlagen Deutschlands. Auf fünf Ziplines kann man in der Hirschgrund Zipline-Anlage mehr als zwei Kilometer weit über Steilhänge, Täler, Hügel und Bäche durch die Luft gleiten.

Ab 12 Jahren

Anmeldung erforderlich

Mehr Infos unter: hirschgrund-zipline.de

3. Ein Blütenmeer für die Mama

Wie ein riesiger Blumenstrauß: Im Palmenhaus blüht es in allen Farben Foto: Insel Mainau /Peter Allgaier

Blumen für die Mamas in Hülle und Fülle und die letzte Gelegenheit die Orchideenschau auf der Blumeninsel Mainau zu erleben: Über 3000 Orchideen mit farbenfrohen Blüten, ausgefallenen Formen und filigranen Stängeln können Blumenfans auf der Insel im Bodensee bewundern. Und nicht nur Mütter können sich an dieser Naturpracht im dortigen Palmenhaus erfreuen. „Was ist dein Paradies?“ ist das Motto der diesjährigen Orchideenausstellung, in der Vogelstimmen, Naturgeräusche und Lichtarrangements miteinander verflochten werden.

Mehr Infos unter: mainau.de

4. Sonntagslauf am Muttertag

In diesem Jahr gehen die Sportlerinnen und Sportler am Muttertag an den Start beim Schluchseelauf. Foto: Ralf A. Schäuble

Sportfans und Laufbegeisterte aufgepasst: Der traditionelle Schluchseelauf steht wieder an. Am 9. und 10. Mai gehen Läuferinnen und Läufer wieder an den Start. Die 18,6 Kilometer lange Strecke am Sonntag verläuft auf vorwiegend naturbelassenen Wegen und rund um den Schluchsee. In der Altersgruppe zehn bis 15 Jahre können Kinder und Jugendliche am 2,4 Kilometer langem May-Junior-Cup teilnehmen.

Wer selbst aktiv teilnehmen möchte: Anmeldungen sind noch möglich.

Mehr Infos unter: schluchseelauf.com

5. Ganz Besigheim ist ein Flohmarkt

Nostalgie pur, wenn sich in der Besigheimer Altstadt mit ihren engen und verschlungenen Gassen am Muttertag der Stadtflohmarkt ausbreitet. Das bunte Markttreiben erstreckt sich zwischen Kirchstraße, Hauptstraße, Kelterplatz, Marktplatz sowie über die Enzbrücke. Rund 200 Stände schaffen dann diese einzigartige Atmosphäre, die jährlich zahlreiche Besucher anzieht. Eine Besonderheit des Flohmarkts ist, dass ausschließlich traditionelle Flohmarktartikel angeboten werden dürfen, wie Antiquitäten, Bücher, Möbel und Sammlerstücke sowie Vintage-Kleidung. Neuware findet man an diesem Sonntag keine.

Mehr Infos unter: stadtflohmarkt-besigheim.com

6. Ausfahrt mit dem Oldtimerbus

Eine einzigartige Tour im Oldtimer am Muttertag: Auch in diesem Jahr erwartet Bad Mergentheim zahlreiche Oldtimer-Busse. Foto: Philipp Reinhard

Rund 60 Oldtimer-Busse aus ganz Europa werden am Muttertag in Bad Mergentheim erwartet. Die liebevoll restaurierten Fahrzeuge zeigen die Vielfalt und Veränderung dieser Verkehrsmittel von den frühen Modellen aus den 1920er Jahren bis hin zu denen der 1980er Jahre. Zahlreiche Busse sind nicht nur optische Hingucker, sondern auch rollende Geschichten. Wer kann sich das heute noch vorstellen, dass ein Post-Express für 30 Kilometer rund zwei Stunden benötigte?

Am Muttertag sind während des Treffens kleinere Ausfahrten mit den Oldtimern in die nahegelegenen Ortsteile geplant. Uhrzeiten werden am Sonntag vor Ort bekanntgegeben.

Mehr Infos unter: bad-mergentheim.de