Die ersten warmen Sonnenstrahlen lassen den Frühling schon erahnen - und machen wieder Lust auf draußen. Wer das schöne Wochenende nicht zu Hause bleiben will, der wird sicher bei einem unserer Ausflugstipps für den Rems-Murr-Kreis fündig.

Auch wenn die Landschaft noch nicht ganz so grün ist, wie auf manchem unserer Bilder - die Sonne lässt sich auch jetzt schon an der Y-Burg, im Schwäbischen Wald oder an einem der schönen Seen genießen. Wer seinen Ausflug zur Hörschbachschlucht plant, der sollte wissen, dass der Weg direkt am Bach entlang gesperrt ist. Es gibt aber entsprechende Ausweichmöglichkeiten, sodass sich der Wanderweg "Waldklingen" uneingeschränkt erwandern lässt.

Der Bachweg in der Hörschbachschlucht ist gesperrt - es gibt jedoch Umgehungsmöglichkeiten. Foto: Gottfried Stoppel

Rems-Murr-Kreis: Ausflugsziele abseits ausgetretender Pfade

Unsere Ausflugstipps im Überblick sehen Sie auf dieser Karte:

Den Beweis, dass es in der Region Stuttgart auch abseits der ausgetretenen Pfade im Bermuda-Dreieck Wilhelma - Bärenschlössle - Max-Eyth-See viel zu entdecken gibt, treten wir mit unseren Ausflugstipps für den Rems-Murr-Kreis an: Vom lieblichen Remstal mit seinen Fachwerkperlen bis zum tiefen Schwäbischen Wald, von der Y-Burg bis zum Limes-Kastell, vom Ebnisee bis zu den Hörschbachwasserfällen - 15 Tipps für Entdecker stellen wir in unserer Bildergalerie vor!