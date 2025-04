Keine Langeweile in den Osterferien stattdessen Spaß für die ganze Familie. Von sportlich bis entspannt: Wir geben sieben Tipps für abwechslungsreiche Ausflüge in Baden-Württemberg.

Wer als Familie in den Osterferien nicht weit reisen will, stattdessen den einen oder anderen Ausflug machen möchte, hat im Südwesten eine Menge Möglichkeiten. Wir stellen sieben Ausflugsziele vor, die sich auch zu einem Kurztripp ausbauen lassen.

Stadtführung für Kids in Überlingen

Spannende Geschichten in der Stadt Überlingen Foto: B. Lateral/WH

Überlingen ist im Frühling unbedingt eine Reise wert: Tulpen und Narzissen entlang der Uferpromenade verwandeln die Stadt in einen Blütentraum. Wenn sich dazu noch die Sonne im Bodensee spiegelt, scheint Überlingen einem Märchen entsprungen zu sein. Passend dazu gibt es eine 90-minütige Stadtführung für Kinder, mit geheimnisvollen Geschichten und Legenden. Hier erfahren kleine Entdecker, ob es wirklich einen unterirdischen Schatz in der Stadt gibt, warum eine Kanonenkugel im St. Nikolaus Münster hängt und wie das Zitronengässle zu seinem lustigen Namen kommt. Termin: 16. April.

Lesen Sie auch

Ausflugstipp: Ab Ende März nehmen die Bodensee-Schifffahrtbetriebe ihren Linienfahrplan wieder auf und verbinden täglich die Orte rund um den See miteinander.

Mehr Infos hier >>>

Traumland: Der Ferienpark für Kindergarten- und Grundschulkinder

Ferienspaß für Kinder im Freizeitpark Traumland Foto: Traumland

Die Saison der Ferienparks hat wieder begonnen. Europa-Park, Tripsdrill und Schwabenpark haben ihre Tore geöffnet und alle Fans der schnellen Achterbahnen, Spuckhäuser und krassen Wasserrutschen können sich freuen. Für die jüngeren Kinder (bis Ende der Grundschulzeit) empfiehlt sich der Freizeitpark Traumland in Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb.

Eichhörnchen-Schaukel, Hasenhüpfer und der Wichtelexpress sorgen hier beim jüngsten Publikum für Bauchkribbeln und der Märchenwald bringt sie zum Staunen.

Mehr Infos hier >>>

Fahrradtour im Schwarzwald bei Baiersbronn

20 Kilometer auf dem Mountainbike-Trail. Foto: Baiersbronn Touristik/Max Günter

Begeisterte Biker im Alter von zehn bis zwölf Jahren können im Schwarzwald beim MTB-Kinderspaß im Trail mitmachen. Die 20 Kilometer lange Mountainbike-Tour führt von Baiersbronn aus nach Klosterreichenbach. Auf der Strecke bewältigen die Kinder rund 300 Höhenmeter und üben unter anderem korrekte Bremsmanöver, Gewichtsverlagerung sowie die richtige Fahrposition beim Bergabfahren. Helm und Handschuhe sind mitzubringen.

Eine Anmeldung ist bis spätestens 13:30 Uhr am Vortag erforderlich. Termine: 17., 22. April, Dauer: drei Stunden.

Mehr Infos hier >>>

Freilichtmuseum: Vergessene Berufe erleben

Im Vogtsbauernhof können Gäste vergessene Berufe erleben. Foto: Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Kinder aufgepasst: Wisst ihr wie ein Besen- oder Bürstenbinder gearbeitet hat oder wie anstrengend es früher war, ein Wollknäuel aufzuwickeln? Wer mehr über verschiedene traditionelle Berufe erfahren will und Geschichte aus der Nähe erleben möchte, kann am 23. April zum Saisonstart des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in den Schwarzwald Gutach kommen. Der ganze Mittwoch steht im Zeichen des alten Handwerks, das an mehreren Stellen im Museum an diesem Tag wieder lebendig wird. In der Familienwerkstatt haben kleine Handwerkerinnen und Handwerker die Gelegenheit, selbst Hand anzulegen und kleine Holzschatullen herzustellen. Das Motto der diesjährigen Saison auf dem Vorgtsbauernhof lautet „Die einfachen Dinge im Leben“.

Mehr Infos hier >>>

Ausstellung für Jugendliche und Erwachsene: Stories of Hip-Hop

Foto: Andrea D’Aguino, Grillmeister, /Winifred Reinhardt

Eine Ausstellung im Schmuckmuseum Pforzheim widmet sich dem Thema Hip-Hop. „Stories of Hip-Hop“ erzählt bis 29. Juni 2025 anschaulich vom Aufstieg und der Kultur des Hip-Hop. Dabei kann man nicht nur den Weg der Musikrichtung zur globalen Popkultur nachvollziehen, sondern erfährt auch einiges über die Hip-Hop-Fashion sowie die im Hip-Hop als besonders wichtig geltenden Schmuckstücke. Ob Goldketten, Dookie-Platinketten oder mit Diamanten reich verzierten (iced up) Schmuckstücke: die Ausstellung zeigt die Bandbreite der Kostbarkeiten, zu denen auch Schmuck von Hip-Hop-Legenden wie The Rza oder dem Wu-Tang Clan gehören.

Mehr Infos hier >>>

Camping: Glamping-Lodge in Wertheim

Luxuszelte auf dem Campingplatz Foto: Azur

Camping de luxe: Der Campingplatz Azur in Wertheim liegt malerisch an einer vom Weinbau geprägten Flusslandschaft. Die Glamping-Lodge ist eine 35 Quadratmeter große Zeltlodge, die bis zu sechs Gästen Platz bietet. Küche, Kühlschrank, Essbereich, Badezimmer, drei Schlafzimmer und eine 15 Quadratmeter-Terrasse heben den Campingurlaub aufs Luxus-Niveau. Damit keine Langeweile aufkommt, befinden sich auf dem Campingplatzgelände unter anderem Gartenschach, ein Beachvolleyballgelände und ein Naturspielplatz.

Mehr Infos hier >>>

Kunsthandwerk bei der Osterausstellung in Titisee-Neustadt

Osterausstellung in Titisee-Neustadt / Hirsch/Hochschwarzwald

Eine bunte Veranstaltung ist die Osterausstellung mit Handwerkskunst in Titisee-Neustadt. Bei der 22. Ausgabe der Ausstellung präsentieren fünf Bürgerinnen und Bürger aus der Region ihre Arbeiten und damit ihr künstlerisches Können. In der Zeit vom 18. bis 20. April werden unter anderem Modeaccessoires, Stoff, Papier, handbemaltes Porzellan, Püppchen sowie Drechslerarbeiten ausgestellt und zum Verkauf angeboten.

Mehr Infos hier >>>