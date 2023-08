1 Von Ludwigsburg-Hoheneck bis nach Besigheim wurden die Gäste geschippert. Foto: Werner Kuhnle

Der Ferientipp: Bei der Genuss-Tour auf der MS Weinkönigin kommt Urlaubsstimmung in heimatlichen Gefilden auf. Auf dem Schiff kann man die Weine probieren, die an den vorbeiziehenden Steillagen zwischen Ludwigsburg und Besigheim angebaut werden.









Es herrscht entspannte Stimmung an Bord der MS Weinkönigin, die an diesem Donnerstagvormittag an der Anlegestelle in Ludwigsburg-Hoheneck liegt. Der überdachte Freiluftbereich ist fast voll besetzt, aber auch im Innenbereich, der mit Weinreben und Trauben themengerecht dekoriert ist, sitzen einige Gäste. An einigen Tischen wird schon vor der Abfahrt mit Sekt angestoßen, vielfach ist entspanntes Lachen zu hören. Auf einer Truhe liegen mehrere Gesellschaftsspiele, zwei circa zehn und zwölf Jahre alte Mädchen schnappen sich eines und verziehen sich in eine Chill-Ecke, die mit weichen Kissen und Premiumaussicht auf den Neckar zum Hinfläzen einlädt.