8 Die Schatztruhe ist geöffnet, und die Tour-Gruppe darf ihre ersten Weine genießen. Lisa Riecker präsentiert sie. Foto: Werner Kuhnle

Bei Wein-Erlebnistouren wird häufig gewandert und probiert – bei Lisa Riecker wird vor allem gerätselt. Die 34-Jährige bietet in Kirchheim am Neckar die wohl außergewöhnlichste Weinberg-Tour des Landes an.









Der Donner grollt in der Ferne, und am Horizont sind heftige Regengüsse zu erkennen, doch Lisa Riecker scheint unbeeindruckt. Die 34-Jährige ist zwar erst seit rund einem Jahr Weinerlebnisführerin, spricht aber trotz drohenden Platzregens routiniert über Rebsorten und die Genossenschaft. „Wir sind ja nicht nur wegen des Weins hier, sondern um unser Köpfle anzustrengen“, sagt sie dann zu ihrer siebenköpfigen Tour-Gruppe. Rieckers Weinjagd ist kein üblicher Spaziergang durch die Weinberge. Es ist eine Weinjagd mit drei Rätseln, drei Codes, drei Schatztruhen und drei Weinen – und das kommt so gut an, dass die Touren auf mehrere Wochen im Voraus ausgebucht sind.