Falken fliegen über die Burg und Rüstungen erzählen von tapferen Rittern. Auf Burg Guttenberg kommt man dem Mittelalter ganz nah. Und im Dachgeschoss wartet eine bunte Überraschung.

Ganz weit oben auf einem Berg in Haßmersheim thront die Burg Guttenberg. Ihre dicken Mauern könnten so manches erzählen was sich hier in den vergangenen 600 Jahren ereignet hatte; über tapfere Ritter und das abenteuerliche Leben auf der Burg. Und vielleicht versteckt sich in der einen oder anderen Mauer sogar doch noch ein freundliches Gespenst, das eine spannende Geschichte zu erzählen hätte?

Aber auch wenn die Mauern weiterhin schweigen, spannend geht es auf der Burg allemal zu. Denn im Burgmuseum entführen uns spannende Geschichten, Ritterrüstungen, alte Waffen in die längst vergangenen Zeiten des faszinierenden Mittelalters. Wem es nicht zu gruselig ist, wagt sich sogar in die mittelalterliche Folterkammer der Burg.

Eine große Besonderheit auf Burg Guttenberg ist die Deutsche Greifenwarte: Denn auf der Burg leben heute 60 Großgreifvögel und Eulen, und es ist eine der größten Greifvogelanlagen in Europa. Bewundern kann man diese stolzen Vögel bei den täglichen Flugvorführungen und staunen, wie groß die Tiere wirklich sind. Adler und Geier haben nämlich eine Flügelspannweite von bis zu zwei Metern. Während der Vorstellungen erzählen die erfahrenen Falknerinnen und Falkner allerlei interessante Geschichten über diese eindrucksvollen Vögel. Bei einem entspannten Rundgang über die Anlage, kann man im Rahmen von Sonderausstellungen, auf Schautafeln und anhand von Ausstellungsstücken und noch mehr über die faszinierenden Tiere erfahren.

Wer die Vögel aus nächster Nähe erleben will, wird selbst zum Falkner: Bei einer kostenpflichtigen Falknerstunde macht man sich mit einem Wüstenbussard vertraut. Auf einem Spezialhandschuh kann man den Vogel aus direkter Nähe betrachten, ihn wiegen, den Falknern Fragen stellen und den Wüstenbussard am Ende sogar frei fliegen lassen.

Für alle Hobby-Ritter und Lego-Fans: Der Legoverein Schwabenstein 2x4 e.V. stellt im Dachgeschoss der Burg aus Lego-Steinen nachgebaute Bauwerke zum Thema Mittelalter aus.