Falken fliegen über die Burg und Rüstungen erzählen von tapferen Rittern. Auf Burg Guttenberg kommt man dem Mittelalter ganz nah. Und im Dachgeschoss wartet eine bunte Überraschung.
Ganz weit oben auf einem Berg in Haßmersheim thront die Burg Guttenberg. Ihre dicken Mauern könnten so manches erzählen was sich hier in den vergangenen 600 Jahren ereignet hatte; über tapfere Ritter und das abenteuerliche Leben auf der Burg. Und vielleicht versteckt sich in der einen oder anderen Mauer sogar doch noch ein freundliches Gespenst, das eine spannende Geschichte zu erzählen hätte?