Ausflugstipp: Das perfekte Wochenende im Nördlichen Schwarzwald

1 Verwunschen und still: der Nördliche Schwarzwald Foto: Tourismus Nördlicher Schwarzwald

Atemberaubende Natur, hübsche Fachwerkhäuser, Heimat von Hirsch und Auerhahn: im Nördlichen Schwarzwald kann man endlos wandern und sich entspannen. Und das nicht nur im Sommer, sondern besonders gut geht das auch im Herbst











Anreise und Weiterfahrt

In den Nördlichen Schwarzwald kann man von verschiedenen Richtungen her kommen. Am schnellsten geht es von Stuttgart aus mit einem Regionalzug nach Bad Wildbad. Aber auch Bad Herrenalb ist ein guter Ausgangspunkt, um den nördlichen Schwarzwald zu erkunden. www.bahn.de. Vor Ort steigt man auf den Regionalverkehr um, dessen Netz im Sinne der nachhaltigen Mobilität deutlich erweitert werden soll. Da die Fahrzeiten im Moment noch unregelmäßig sind und zwischen werktags und Wochenende variieren, lohnt sich ein Blick vorab in den Fahrplan. www.vgf-info.de. Oder man nimmt sich ein Ruftaxi. Das sollte man allerdings eine Stunde vorher bestellen: OK Taxi unter Telefon: 0176 66 33 99 72.