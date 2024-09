Ausflugstipp: Das perfekte Wochenende an der Badischen Weinstraße

1 Die Badische Weinstraße feiert ihren 70. Geburtstag. Foto: /Dominika Bulwicka-Walz

Herrliche Landschaften des Südens und leckere Charakterweine machen die Badische Weinstraße zu einer Schatzkammer. In diesem Jahr feiert sie ihren 70 Geburtstag.











Die Badische Weinstraße führt seit 1954 zu den schönsten Orten in Baden. Sie startet in Baden-Baden, schlängelt sich um den Kaiserstuhl und den Tuniberg, führt weiter durch das Markgräflerland fast bis nach Basel in der Schweiz. Die sonnenverwöhntesten Orte Deutschlands, herrliche Landschaften des Südens und leckere Charakterweine machen die Badische Weinstraße zu einer Schatzkammer, in der Weinliebhaber und Naturliebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. In diesem Jahr feiert sie ihren 70 Geburtstag. Grund genug, mit einem Gläschen badischen Weins auf den runden Geburtstag anzustoßen. Anreise nach Baden-Baden täglich mit dem Zug, www.bahn.de