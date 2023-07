5 Immer nah am Wasser sein: Jürgen Raff liebt seinen Beruf Foto: Martin Tschepe

Der Marbacher Jürgen Raff ist seit 48 Jahren von Beruf Binnenschiffer. Zunächst auf Transportkähnen auf dem Rhein unterwegs, steuert er seit 1980 Ausflugsschiffe auf dem Neckar. Sein Beruf, sagt er, ist eigentlich ganz einfach – „wenn man es kann“.









Mit ordentlich Verspätung macht die „Wilhelma“ an diesem strahlend schönen Tag unter der Woche bei der Anlegestelle Hoheneck in Ludwigsburg am Neckar fest. Jürgen Raff und seine kleine Crew sind nicht verantwortlich für die verlorene Zeit. Vor der Schleuse Poppenweiler hätten sich Schiffe gestaut, erzählt der Kapitän, als er die beiden 380 PS starken Dieselmotoren nach einem kurzen Stopp wieder hoch fährt und die „Wilhelma“ flussabwärts beschleunigt. Ein Lastschiff hatte Vorfahrt an der Schleuse und das Ausflugsschiff, das am Vormittag in Cannstatt gestartet ist, das Nachsehen. Raff nimmt’s mit Humor. Und die Fahrgäste haben es offenkundig überhaupt nicht eilig.