Ausflugslokal in Stuttgart: Die Tapachgärtner haben ihr beliebtes Ausflugslokal zurück

Nach fast drei Jahren Schließzeit startet am 1. Mai ein neuer Wirt in dem runderneuerten Vereinsheim der Tapachgärtner – und will an die guten, alten Zeiten anknüpfen.
Das Potenzial ist da, „es fehlen nur noch die Gäste“, sagt Alexander Svigir. Als er den Biergarten gesehen hatte, die Räumlichkeiten des Lokals und den Parkplatz, da sagte er zu. Am 1. Mai startet der neue Pächter im Tapach Garten im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen. Auch wenn das Vereinsheim des Kleingärtnervereins in einer idyllischen Landschaft oberhalb des Max-Eyth-Sees liegt, umgeben von Bäumen, mitten im Grünen, wird der Job trotzdem nicht leicht. Denn fast drei Jahre lang war die Gaststätte geschlossen, hatte in der Zeit die Vereinsmitglieder, Gemeinde- und Bezirksbeiräte sowie die Behörden beschäftigt. „Uns freut es sehr, dass ein traditionsreicher Ort wieder zum Leben erweckt wird“, sagt der Vereinsvorsitzende Sebastian Krause.