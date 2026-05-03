In die Weiler Hütte ist wieder Leben eingekehrt. Am Eröffnungssamstag strömen bei frühsommerlichen Temperaturen die Gäste zahlreich zum Ausflugslokal mit dem großen Biergarten.

Es ist eine idyllische Szenerie, die sich all jenen bietet, die am vergangenen Samstagnachmittag zur Weiler Hütte kommen: Bei strahlend blauem Himmel sitzen viele große und kleine Besucher unter dem Blätterdach der hohen Bäume und den weißen Sonnenschirmen im Biergarten und lassen es sich gut gehen. Währenddessen brummt es im Herzen des Ausflugslokals: Das Küchenteam hat alle Hände voll zu tun, aber die Abläufe sind bereits so weit eingespielt, dass die Schlangen an den Selbstbedienungsausgaben kurz bleiben. Auch auf der Terrasse des Restaurant-Bereichs, wo ebenso wie im Innenraum bedient wird, genießen die Gäste Speisen und Getränke. Dort gibt es eine andere, etwas gehobenere Speisekarte als im Biergarten – auf beiden ist jedoch die schwäbische Küche Trumpf.

Erste Gäste bereits um 10 Uhr da Den vorherigen Pächtern war Mitte Januar gekündigt worden. Nach mehreren Monaten, in denen die Weiler Hütte verlassen inmitten des Schönbuchs stand, ist das Leben in das beliebte Ausflugslokal bei Weil im Schönbuch zurückgekehrt. Gastronom Tobias Faude und sein Geschäftspartner Joachim Breitmayer genießen den Anblick. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Start“, sagt Tobias Faude, der in Böblingen bereits zwei Gastronomiebetriebe, den Platzhirsch und das Bootshaus, betreibt: „Um zehn waren schon die ersten Gäste da.“

Mehr als 500 Plätze im Biergarten

Über 500 Plätze im Biergarten, 70 im Restaurant plus 60 auf dessen Terrasse sowie ein weiterer separater Saal für 60 Gäste zählt die Weiler Hütte. Um den Betrieb zu stemmen, verstärken nun 15 neue Mitarbeiter sein bestehendes Team, berichtet Faude. Er könne dabei auf seine langjährigen Mitarbeiter zählen, wenn es darum gehe, den neuen Kräften sein Konzept nahezubringen.

„Wir haben uns herzlich willkommen gefühlt – auch die Hunde“, freut sich ein Ehepaar aus Hildrizhausen, dass die Weiler Hütte wieder geöffnet hat und es somit wieder eine Anlaufstelle bei Spaziergängen gibt. „Uns fehlt es hier an nichts“ sind sich die beiden einig. Auch eine Familie aus Sindelfingen ist glücklich, dass das aus ihrer Sicht gemütliche Ausflugsziel wieder offen ist: „Hier ist es toll für die Kinder“ – wegen der Lage im Wald und den Spielmöglichkeiten.

Nach dem Eröffnungswochenende Fokus aufs Tagesgeschäft

Dort sind Schaukeln, Wippe und Sandkasten erneuert. Außerdem sind Tische und Bänke abgeschliffen und frisch gestrichen. Hütte und Küche erstrahlen ebenso in neuem Glanz. Faude betont, dass er und sein Team dabei auf Unterstützung des Verpächters, des Vereins Arbeitsgemeinschaft für Heimatpflege, hätten zählen können.

Nach dem Eröffnungswochenende mit Live-Musik an beiden Tagen – am Sonntag spielte der Musikverein Weil im Schönbuch auf und an beiden Tagen sorgte zudem die Partyband „Amazonas“ ab nachmittags für Unterhaltung – will sich das Team um Tobias Faude „erst einmal aufs Wesentliche“ konzentrieren, also auf das ganz normale Tagesgeschäft. Events seien noch keine geplant, auch wenn die Lage der Weiler Hütte dafür prädestiniert sei. Zunächst müssten unter anderem auch noch letzte offene Fragen zur telefonischen und digitalen Erreichbarkeit der Hütte geklärt werden, was wegen der Lage der Hütte gar nicht so einfach sei, erzählt der Gastronom. Er hofft, dass das in den nächsten Tagen geregelt sein wird. „Wenn man jetzt reservieren möchte oder etwas wissen will, darf man im Platzhirsch oder im Bootshaus anrufen. Die Mitarbeiter wissen Bescheid und geben das weiter“, sagt Tobias Faude.