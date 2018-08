Ausflug von Hund endet tragisch Schäferhundmischling bei Möglingen überfahren

Von red 28. August 2018 - 14:24 Uhr

Die Polizei hatte sich mit mehreren Streifenwagen an der Suche nach dem Hund beteiligt. (symbolfoto) Foto: dpa

Über viele Stunden war ein Hund am Montag auf der Land- und Kreisstraße bei Möglingen und entlang der A 81 bei Zuffenhausen unterwegs. Jeder Versuch, ihn einzufangen, schlug fehl. Am Abend konnte ein 48-Jähriger nicht mehr bremsen.

Möglingen - Für Hund und Herrchen ist am Montag der unerlaubte Ausflug eines Schäferhundmischlings, der am Mittag in Möglingen ausgebüxt war, nicht gut ausgegangen. Das Tier überlebte das Abenteuer nicht.

Laut Polizei hatten Anrufer kurz nach 11.30 Uhr den Schäferhundmischling gemeldet, der auf der Landesstraße 1140 in Möglingen im Kreis Ludwigsburg kreuz und quer umherirrte. Doch alle Versuche mehrerer Polizeistreifen und der Hundebesitzer, das verängstigte Tier einzufangen, schlugen fehl.

Nach zehn Stunden auf der Straße endet der Ausflug tödlich

Der Hund lief entlang der Autobahn 81 kurz vor der Anschlussstelle Zuffenhausen und wurde gegen 13 Uhr von Zeugen wieder in Möglingen gesehen. Dann verlor sich die Spur, bis die Besitzer ihren Hund in Asperg zu Gesicht bekamen. Einfangen ließ sich das Tier hier jedoch wieder nicht.

Nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30 Uhr, lief der wahrscheinlich inzwischen völlig verängstigte Hund dann kurz vor der Ortseinfahrt Möglingen einem 48-jährigen Peugeot-Fahrer vor das Auto. Der Mann versuchte noch auszuweichen, doch ohne Erfolg. Der Hund überlebte den Zusammenprall mit dem Wagen nicht.